Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Trakya’da başkanlar değişti

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Edirne’de CHP’li Filiz Gencan Akın, Tekirdağ’da ise CHP’li Candan Yüceer belediye başkanı seçildi. Kırklareli’de iki dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu ise, daha önceki seçimde de rakibi olan MHP’li Derya Bulut’a karşı çok küçük bir farkla kaybetti.

TEKİRDAĞ’A TECRÜBELİ SİYASETÇİ

Tekirdağ’da CHP mevcut belediye başkanı Kadir Albayrak’ın yerine Tekirdağ Milletvekili olan Candan Yüceer’i aday gösterdi. AK Parti’nin adayı ise Cüneyt Yüksel oldu. Candan Yüceer seçimi farkla kazandı. Tekirdağ’ın ilçelerinden Ergene CHP’den AK Parti’ye, Marmaraereğlisi DSP’den CHP’ye, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ise AK Parti’den CHP’ye geçti.

KIRKLARELİ’DE NEFES NEFESE

Kırklareli’de 2019 seçimleri nefes nefese bitmiş ve seçimi bağımsız olarak adaylığını koyan Mehmet Siyam Kesimoğlu kazanmıştı. Kesimoğlu zaferinin ardından yeniden partisi CHP’ye geçmişti. CHP bu seçimde yeniden Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu aday gösterdi. Cumhur İttifakı’nın adayı ise bir kez daha MHP’li Derya Bulut oldu. Bulut daha önce Kırklareli’den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiş, 2019 seçimlerini de Mehmet Siyam Kesimoğlu’na karşı kaybetmişti. Nefes nefese yarışı MHP’li Derya Bulut kazandı. Kırklareli’nin ilçelerinden Kofçaz AK Parti’den MHP’ye, Babaeski ise CHP’den AK Parti’ye geçti.

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EDİRNE’YE KADIN BAŞKAN

Edirne iki kadın belediye başkan adayının çekişmesine sahne oldu. CHP, mevcut belediye başkanı Recep Gürkan’ın yerine avukat Filiz Gencan Akın’ı, AK Parti Belgin İba’yı, İYİ Parti ise 2014 seçimlerine kadar 4 dönem belediye başkanlığı yapan Hamdi Sedefçi’yi aday gösterdi. Seçimi CHP’nin adayı Filiz Gencan Akın kazandı. Edirne’nin ilçelerinden Meriç CHP’den AK Parti’ye, Keşan, Lalapaşa ve Havsa AK Parti’den CHP’ye, İpsala İYİ Parti’den AK Parti’ye geçti.