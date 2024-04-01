Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Kıran kırana yarış yaşandı

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma neden olduğu illerden biri de Hatay’dı. Seçim kampanyası sırasında siyasi parti liderlerinin en fazla ziyaret ettiği kent olma özelliğini taşıyan Hatay’da CHP adayı Lütfü Savaş ve AK Parti adayı Mehmet Öntürk arasında sabaha kadar kısasıya bir yarış yaşandı. Seçim haritasında Hatay’ın rengi sürekli değişirken, açılan sandık oranları yüzde 98.27 iken Mehmet Öntürk az bir farkla seçimi önde götürüyordu.

GÖKHAN ZAN HEZİMETE UĞRADI

Seçimlere kısa bir süre kala partisi TİP tarafından adaylıktan çekildiği açıklanan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Hatay’da yüzde 1.4 oranında oy aldı. Hatay’daki en dikkat çeken seçim sonuçlarından biri ise Samandağ’da yaşandı. TİP’in aday gösterdiği ve güçlü olduğu ilçeler arasında yer alan Samandağ’da seçimi TİP’li Emrah Karaçay kazandı.

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FATMA ŞAHİN 3. KEZ SEÇİLDİ

-Gaziantep’te 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AK Parti’nin adayı Fatma Şahin 3’üncü kez kazandı. Şahinbey’de AK Parti’li Mehmet Tahmazoğlu, İslahiye’de AK Parti’li Kemal Vural, Nurdağı’nda AK Parti’li Mehmet Yıldırır, Şehitkamil’de CHP’li Umut Yılmaz, Nizip’te CHP’li Ali Doğan, Yavuzeli’nde CHP’li Bekir Sakar, Karkamış’ta CHP’li Mustafa Güzel, Araban’da MHP’li Mehmet Özdemir ve Oğuzeli’nde YRP’li Bekir Öztekin seçimin galibi oldu. (Kadir GÜNEŞ / DHA)

DİYARBAKIR’I DEM KAZANDI

-Diyarbakır’daki seçim yarışmasında AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden ile DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun arasında yarış yaşandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Ayşe Serra Bucak Küçük oyların yüzde 64.22’sini, Mehmet Halis Bilden oyların yüzde 16.94’ünü aldı.

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ÜSKÜDAR'DA SİNEM DEDETAŞ YÜZDE 49,9 OY ALDI

31 Mart seçimlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde de yarış kıran kırana geçti. Uzun süre çok yakın oy farklarıyla devam eden yarışta CHP'nin adayı Sinem Dedetaş sandıkların tamamının açılmasıyla yüzde 49,9 oy aldı. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 oy aldı.

KIRKLARELİ’NDE SON DURUM

Kırklareli’nde sandıkların tamamının açılmasıyla MHP’nin adayı Derya Bulut oyların yüzde 41.49’unu alırken CHP’nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu yüzde 40.7 oy aldı.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

SİVAS’TA BBP ADAYI ADEM UZUN OYLARIN YÜZDE 43.3’ÜNÜ ALDI

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Sandıkların Sivas’ta tamamının açılmasıyla BBP Adayı Adem Uzun oyların yüzde 43.3’ünü, AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise oyların yüzde 29.18’ini aldı.

SİVAS İLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI