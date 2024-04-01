Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Balıkesir bu kez CHP dedi

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2019 seçimlerinde Bursa’da CHP’nin adayı Mustafa Bozbey ve AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. İYİ Parti ve MHP’nin aday göstermedikleri seçim sonucunda, Aktaş yüzde 49.6, Bozbey ise yüzde 47 oranında oy almıştı. Alinur Aktaş ve Mustafa Bozbey bu seçimlerde de kozlarını paylaştı. Bu defa mücadelenin kazananı 9 puan farkla Mustafa Bozbey oldu.

BALIKESİR’DE DEĞİŞİM

İttifak stratejilerinin uygulandığı 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir’de AK Parti ve İYİ Parti rekabeti yaşanmıştı. AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz 47.8 oranında oy alırken, İYİ Parti adayı İsmail Ok ise yüzde 46.5 oy almıştı. Mevcut belediye başkanı ile yola devam eden AK Parti’nin oy oranı Balıkesir’de yüzde 40’a geriledi. CHP’nin adayı Ahmet Akın ise oyların yüzde 50.4’ünü alarak Balıkesir’de ipi göğüsleyen taraf oldu.

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ÖZEL DESTEK İSTEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir TV yayınında Balıkesir’le ilgili şöyle konuşmuştu: “Geçen seçim (CHP’nin Balıkesir adayı) Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti, Balıkesir’i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın’ı çektik. Aslında çok değer verdiğim, ‘ablam’ dediğim sevgili Meral Akşener’le siyasetin dışında da abla- kardeş gibi olduk. O bir gün Ahmet Akın’a, ‘Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim’ dedi.

AĞLAYA AĞLAYA BIRAKTI

Ahmet Akın kazandığı seçimi ‘Genel başkanlarımız istiyorsa çekilirim’ dedi, ağlaya ağlaya bıraktı. Büyükşehir adayı yaptıkları kişi kötü bir kampanyayla seçimi AKP’ye verdi. Şunu bekliyorum Meral Hanım’dan, ‘Benim geçmişten bu kardeşime ve Balıkesir’e bir borcum vardı, ben gereğini yapıyorum’ der mi? Ben bunu Balıkesir ve Ahmet Akın için bekliyorum.”

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Ancak İYİ Parti’den olumlu yanıt alamamıştı.