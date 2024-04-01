Yerel Seçim Sonuçları 2024 | CHP İzmir‘de ilçe sayısını 28’e çıkardı

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Cumhuriyet Halk Partisi, kalesi İzmir’de bu seçimde de zafer kazandı. Seçimden CHP’nin Tunç Soyer’in yerine aday gösterdiği Doktor Cemil Tugay birinci çıktı. AK Partili Hamza Dağ ise yüzde 37’de kaldı.

2 PARTİ DE OY KAYBETTİ

Her iki partinin de oy oranlarında 2019’a göre düşüş yaşandı. Bir önceki yerel seçimlerde CHP adayı Tunç Soyer yüzde 58.1, AK Parti adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.68 oy almıştı. İlçelerde de CHP rüzgârı esti. CHP 24 olan ilçe sayısını 28’e çıkarırken, AK Parti 4’ten 1’e geriledi. MHP elindeki 1 ilçeyi korurken, İYİ Parti tek koltuğunu da kaybetti.

HANGİ ADAYLAR KAZANDI

İlçelerde kazanan adaylar şöyle oldu: Aliağa (Serkan Acar-MHP), Balçova (Onur Yiğit-CHP), Bayındır (Davut Sakarsu-CHP), Bayraklı (İrfan Önal-CHP), Bergama (Tanju Çelik-CHP), Beydağ (Şakir Başaran-CHP), Bornova (Ömer Ekşi-CHP), Buca (Görkem Duman-CHP), Çeşme (Lal Denizli-CHP), Çiğli (Onur Emrah Yıldız-CHP), Dikili (Adil Kırgöz-CHP), Foça (Saniye Fıçı-CHP), Gaziemir (Ünal Işık-CHP), Güzelbahçe (Mustafa Günay-CHP), Karabağlar (Emine Helil İnay Kınay-CHP), Karaburun (İlkay Girgin Erdoğan-CHP), Karşıyaka (Behice Yıldız Ünsal İşçimenler-CHP), Kemalpaşa (Mehmet Türkmen-CHP), Kınık (Sema Bodur-CHP), Kiraz (Nasuh Coşkun-CHP), Konak (Nilüfer Çınarlı Mutlu-CHP), Menderes (İlkay Çiçek-CHP), Menemen (Aydın Pehlivan-AK Parti), Narlıdere (Erman Uzun-CHP), Ödemiş (Mustafa Turan-CHP), Seferihisar (İsmail Yetişkin-CHP), Selçuk (Filiz Ceritoğlu Sengel-CHP), Tire (Hayati Okuroğlu-CHP), Torbalı (Övünç Demir-CHP), Urla (Selçuk Balkan-CHP).

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TUGAY: HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN

31 Mart 2024 tarihinin unutulmayacak bir seçim olduğunu söyleyen CHP’li Dr. Cemil Tugay, sonuçlardan mutluluk duyduğunu açıkladı. “Seçim döneminde İzmir’in hakkını korumak, İzmir’i korumak ve haklılığımızı anlatmak için çok yoğun bir şekilde çalıştık” diyen Dr. Tugay, özetle şunları söyledi: “Kentin tamamında binlerce CHP’li emek harcadı. Seçim sonuçları yeni bir dönemin başlangıcı. Herkesin içi rahat olsun, emanet bizdedir. Biz bundan sonrası için İzmir’i ve değerlerini yücelterek kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse asla hiçbir umutsuzluğa kapılmasın, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her zamankinden daha çok çalışacak, her zamankinden daha çok mücadele edeceğiz. Bu ülke bizim, cumhuriyet bizim, biz halkımızın bir parçasıyız.”

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SANDIĞINDA 51 OYLA ÖNDE

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay’ın oy verdiği Karşıyaka’daki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’ndaki 2110 No’lu sandıkta toplam 273 oy kullanıldı. Sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AK Parti adayı Hamza Dağ’a 83 oy, İYİ Parti adayı Ümit Özlale’ye ise 9 oy çıktı.

SALLADI AMA ALAMADI

Cumhur İttifakı adayı AK Partili Hamza Dağ, İzmir’de pozitif bir kampanya yürütmüştü. Seçim sürecinde adından çok söz ettirdi ancak yüzde 37.04 oy oranında kalarak zaferi elde edemedi.

SANDIĞINDAN KENDİSİ ÇIKTI

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, oyunu Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta kullandı. Dağ, sandığından çıkan toplam 249 oyun 146’sını aldı. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktı.

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EGE’DE SEKİZDE SEKİZ

- Ege Bölgesi’ndeki 8 ili CHP kazandı. İşte o iller ve kazanan adaylar:

- BALIKESİR 1948’DEN SONRA İLK KEZ: 2019 seçimlerinde Millet İttifakı’nın son dakikada İYİ Partili İsmail Ok’u aday göstermesi nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalan CHP’li Ahmet Akın, bu kez yüzde 50.99’la koltuğun yeni sahibi oldu. Mevcut Başkan Cumhur İttifakı adayı AK Partili Yücel Yılmaz 40.55’de kaldı. 2019’da Yılmaz yüzde 47.77, Ok ise yüzde 46.49 oy almıştı. CHP, DP’den gelen Ayvalık’la 9 olan ilçelerin sayısını 15’e çıkarırken, AK Parti 10’dan 4’e düştü. İYİ Parti ise 1 ilçede ipi göğüsledi.

-ÖZEL’İN KALESİ MANİSA’DA 75 YILLIK ZAFER: Cumhur İttifakı’nın tıpkı 2019’da olduğu gibi MHP’li Cengiz Ergün’le katıldığı seçimde zafer bu kez CHP’li Ferdi Zeyrek’in oldu. Zeyrek 57.23 oyla sandıktan birinci çıkarken, Ergün yüzde 29.53’te kaldı. 2019’da Cengiz Ergün yüzde 52.76, İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ise yüzde 38.05 oy almıştı. CHP 4 olan ilçe sayısını 14’e çıkarmayı başarırken, AK Parti 9’dan 2’ye düştü. MHP 4 ilçesini de kaybetti. Yeniden Refah ise 1 ilçeyi kazandı.

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- MUĞLA’DA YENİDEN: CHP, yeniden aday olmayan Başkan Dr. Osman Gürün’ün yerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı gösterdiği Muğla’dan bir kez daha zaferle çıkmayı bildi. Aras, yüzde 54.82 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Prof. Dr. Aydın Ağan Ayaydın yüzde 32.79’da kaldı. 2019’da CHP’li Dr. Gürün yüzde 36.01, AK Partili Mehmet Nil Hıdır ise yüzde 28.42 oy almıştı. CHP ilçelerde 6’dan 11’e çıkmayı başarırken, AK Parti 6’dan 2’ye düştü. MHP elindeki tek ilçeyi de kaybetti.

- UŞAK FARK ATTI: Uşak’ta da AK Parti koltuğu CHP’ye devretti. CHP adayı Özkan Yalım yüzde 40.77 ile yeni belediye başkanı olurken, Cumhur İttifakı adayı AK Partili mevcut başkan Mehmet Çakın yüzde 24.60 oy alabildi. 2019’da Çakın yüzde 39.11, İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise yüzde 37.75 oy almıştı. AK Parti 4 ilçeden 2’sini, CHP 2 ilçeyi kazanabildi. Banaz’da ise zafer bağımsız Zafer Arpacı’nın oldu.

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DENİZLİ 25 YIL SONRA YENİDEN

Bir önceki seçimde Millet İttifakı adına İYİ Parti’nin aday çıkardığı Denizli’de bu kez kendi adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile yarışa katılan CHP, 5 yıl için büyükşehirin yönetimini devraldı. Çavuşoğlu’na yüzde 47.81 oy çıkarken, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Osman Zolan yüzde 38.88’de kaldı. 2019’da Zolan yüzde 50.56, İYİ Parti adayı Ümit Bahtiyar ise yüzde 43.90 oy almıştı. CHP 5 olan ilçe sayısını 15’e çıkardı. AK Parti 5’ten 3’e geriledi. MHP ve İYİ Parti 1’er olan ilçe sayılarını kaybetti. Yeniden Refah 1 ilçe kazandı. Denizli’nin ilçelerinde kazan partiler ve isimler: Acıpayam (Levent Yıldırım-CHP), Babadağ (Murat Kumral-AK Parti), Baklan (Yusuf Gülsevere-AK Parti), Bekili (Önder Demir-CHP), Beyağaç (Sezayi Pütün-YRP), Bozkurt (Birsen Çelik-CHP), Çal (Ahmet Hakan-CHP), Çameli (Cengiz Arslan-AK Parti), Çardak(Ali Altıner-CHP), Çivril (Semih Dere-CHP), Güney (Mehmet Ali Eraydın-CHP), Honaz (Yüksel Kepenek-CHP), Kale (Erkan Hayla-CHP), Merkezefendi (Şeniz Doğan-CHP), Pamukkale (Ali Rıza Ertemür-CHP), Sarayköy (Mehmet Salih Konya-CHP), Serinhisar (Osman Kılıç-CHP), Tavas (Kadir Tatık-CHP).

ESKİ VEKİL YENİ BAŞKAN

CHP’li Ülgür Gökhan’ın bu kez aday olmadığı, yerine eski vekil Muharrem Erkek’in yarıştığı Çanakkale’de kazanan yine altı ok oldu. Erkek yüzde 39.59 alırken, onu yüzde 36.89 ile İYİ Partili Alaaddin Burak Kunt izledi. AK Partili eski vekil Jülide İskenderoğlu yüzde 18.21’de kaldı. 2019’da CHP’li Ülgür Gökhan yüzde 60.73, AK Partili Ayhan Gider yüzde 35.61 oy almıştı. CHP 6 olan ilçe sayısını 8’e çıkarırken, AK Parti 4’ten 3’e, İYİ Parti de 2’den 1’e düştü. İlçelerde kazananlar şöyle: Ayvacık (Mesut Bayram-CHP), Bayramiç (Hasan Cem Atılgan-CHP), Biga (Alper Şen-CHP), Bozcaada (Yahya Göztepe-CHP), Çan (Harun Arslan-CHP), Eceabat (Saim Zileli-CHP), Ezine (Güray Yüksel-AK Parti), Gelibolu (Ali Kamil Soyuak-AK Parti), Gökçeada (Bülent Ecevit Atalay-CHP), Lapseki (Atilla Öztürk-İYİ Parti), Yenice (Veysel Acar-AK Parti).

TOPUKLU EFE 4. KEZ

CHP’li Özlem Çerçioğlu ile AK Partili Mustafa Savaş’ın üst üste 4’üncü kez karşı karşıya geldiği Aydın’da kazanan yine 50.78 oy alan ‘Topuklu Efe’ oldu. Savaş yüzde 36.32’te kaldı. 2019’da Özlem Çerçioğlu 53.94, Mustafa Savaş yüzde 43.74 oy almıştı. CHP 3 artışla 12 ilçeyi kazanırken, AK Parti 4 ilçenin yönetimini üstlendi. MHP 2’den 1’e düşerken, İYİ Parti 2 ilçesini de kaybetti. İlçelerde ise durum şöyle: Bozdoğan (Mustafa Galip Özel-CHP), Buharkent (Mehmet Erol-AK Parti), Çine (Mehmet Kıvrak-CHP), Didim (Hatice Gençay-CHP), Efeler (Anıl Yetişkin-CHP), Germencik (Burak Zencirci-CHP), İncirliova (Aytekin Kaya-CHP), Karacasu (Mustafa Büyükyapıcı-CHP), Karpuzlu (Hilmi Dönmez-AK Parti), Koçarlı (Özgür Arıcı-CHP), Köşk (Nuri Güler-AK Parti), Kuşadası (Ömer Günel-CHP), Kuyucak (Uğur Doğanca-CHP), Nazilli (Ertuğrul Tetik-CHP), Söke (Mustafa İberya Arıkan-CHP), Sultanhisar (Hüseyin Özer-CHP), Yenipazar (Kıvanç İşbilen-AK Parti).