Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Doğu - Güneydoğu Anadolu: Adıyaman yıllar sonra CHP’ye geçti

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CHP lideri Özgür Özel’in, “Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’yi zorla aday yaptık” dediği Tutdere yüzde 49 oyla Adıyaman Belediye Başkanı oldu. Seçimlerden sonra milletvekilliği düşürülecek olan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde birçok yakınını kaybetmişti. AK Parti’nin Adıyaman adayı olan Kars Valisi Ziya Polat ise yüzde 27 oy alarak seçimleri kaybetti. 2019 seçimlerinde ise AK Parti’den aday olan Süleyman Kılıç yüzde 53.2 oyla Belediye Başkanı olmuştu.

KİLİS’TE SÜRPRİZ

Yerel seçimlerin en dikkat çekici sürprizleri arasında Kilis de yer aldı. Kilis’te CHP adayı Hakan Bilecen oyların yüzde 41.5’ini alarak seçimi birinci bitirdi. AK Parti’nin adayı Reşit Polat yüzde 27 ile ikinci, MHP’nin adayı Hasan Kara ise yüzde 23.5 ile üçüncü sırada yer aldı. Kilis’te 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı yüzde 47.2 ile seçimi kazanırken, MHP adayı yüzde 32.5 almıştı.

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MALATYA’DA AĞBABA İKİNCİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en yakın kurmaylarından Veli Ağbaba’yı Malatya’da aday göstermişti. Ağbaba, Malatya’da CHP’nin oy oranını artırmasına rağmen seçimi yüzde 37 oy oranıyla ikinci sırada bitirdi. CHP 2019 seçimlerinde Malatya’da yüzde 23 civarında oy almıştı. Kentte AK Parti’nin adayı Sami Er ise oyların yüzde 49’unu alarak Malatya’nın yeni belediye başkanı oldu.

BİNGÖL’DE AK PARTİ İPİ GÖĞÜSLEDİ

-Bingöl’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li Erdal Arıkan, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise Solhan’da AK Parti’li Abdulhakim Yıldız, Yayladere’de AK Parti’li Nadir Ergin, Karlıova’da AK Parti’li Veysi Bingöl, Kiğı’da AK Parti’li Hikmet Özüağ, Adaklı’da MHP’li Erdal Almalı, Yedisu’da İYİ Partili Sedat Uçar, Genç’te ise Yeniden Refah Partili Kemal Tartar kazandı.

Erdal Arıkan 1970 yılında Bingöl’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl’de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. Arıkan, 31 Mart 2019’da Bingöl Belediye Başkanlığı’na seçildi. (Aziz ÖNAL / DHA)

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ŞANLIURFA YRP DEDİ

- Şanlıurfa’da AK Parti, mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü tekrar aday göstermişti. Beyazgül, 2019’da yüzde 60.8 oranında oy almıştı. Daha önce AK Parti MYK üyesi ve Şanlıurfa milletvekili olan Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nin adayı olarak Urfa’da dengeleri alt üst etti. Beyazgül ve Gülpınar arasında kıyasıya geçen yarışta kazanan Kasım Gülpınar oldu. Gülpınar 38.85 oy alarak en yakın rakibi Beyazgül’ün 4 puan önünde yer aldı.