Burcu İsminin Anlamı Nedir? Burcu Ne Demek?

Burcu Türkçe kökenli bir isimdir. Kız çocuklarına yaygın olarak verilen adlardan biri olarak öne çıkıyor. Türk boyu olarak çok eski dönemlerden gelen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Siz de bu ismin anlamını öğrenebilir ve çocuğunuza güzel bir isim verebilirsiniz.

Burcu İsminin Anlamı

Burcu ‘güzel koku’ anlamına gelmektedir. Diğer pek çok isme göre daha güzel ve etkili bir anlamı olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Türk kökenli bir isim olmasıyla da bir adım öne çıkmaktadır. Güzel ya da hoş koku olarak değerlendirilebilir.

Burcu isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Bu ismin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Hoş ve güzel koku anlamlarına gelen Burcu ismini kızınız için Türkçede yer almasıyla verebilirsiniz.

Burcu ismi aynı zamanda sözcük anlamı olarak da öne çıkıyor. Bu konuda ‘sakız ağacı tomurcuğu’ anlamına geldiğini söylemek gerekir. Aynı zamanda yine aynı şekilde sözlük anlamı olarak da güzel ve hoş koku şeklinde değerlendiriliyor. Minik yavrunuz için Burcu ismini gönül rahatlığıyla verebilir ve ona hoş bir telaffuz olan isim bağışlayabilirsiniz.