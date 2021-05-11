Şarkıcı Lara dudaklarını küçültmüştü! Ağlaya ağlaya itiraf etti...

DUDAĞIM DOĞUŞTAN BÖYLE Estetiksiz halini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek dudak dolgusu iddialarını net bir dille reddetmişti.

"ÇOK UTANIRDIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.