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Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 07:50 | 

Mahkemeden Tülin Şahin'e büyük şok... Karara uymazsa hapis yatacak!

Portekizli işadamı Pedro de Noronha, Tülin Şahin’den korunma talebinde bulundu. Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocuğu göstermemekle tehdit ettiğini iddia eden Noronha’nın talebini mahkeme kabul etti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, bir dönem birlikte yaşadığı manken Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocukları Siena Leyla’yı göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmıştır. Tülin Şahin, son derece agresif davranışlarda bulunmuştur.

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Noronha’yı evden ayrılması ve kendi ülkesine gitmesi halinde çocuğun yüzünü bir daha göstermemekle ve çocuğun soyadını değiştirmekle tehdit etmiştir. Pedro de Noronha, 9 Ekim’de çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir.

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Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Tülin Şahin, Noronha’ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir.”

5KARARA UYMAZSA HAPİS YATACAK
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KARARA UYMAZSA HAPİS YATACAK

Talebi değerlendiren mahkeme, Pedro de Noronha’yı haklı buldu. Mahkeme, Tülin Şahin’in 1 aylık süreyle çocuğunun babası olan Pedro de Noronha’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

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Mahkeme, Şahin’in karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

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Tülin Şahin, mahkemenin aleyhine verdiği korunma kararına itiraz etti. İddiaların asılsız olduğunu itiraz dilekçesinde belirten Şahin, asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu ifade etti. Ancak mahkeme, verilen kararın usule ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Tülin Şahin’in itirazını reddetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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