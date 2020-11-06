Mahkemeden Tülin Şahin'e büyük şok... Karara uymazsa hapis yatacak!

Tülin Şahin, mahkemenin aleyhine verdiği korunma kararına itiraz etti. İddiaların asılsız olduğunu itiraz dilekçesinde belirten Şahin, asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu ifade etti. Ancak mahkeme, verilen kararın usule ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Tülin Şahin’in itirazını reddetti.