Karantina günlerinde aşk

Soluğu alışverişte aldı Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmesiyle sosyal hayat da biraz olsun normalleşmeye başladı.Cemiyetin ünlü isimleri de normalleşme süreciyle birlikte sadece market ihtiyaçları için değil, gezmek için de sokağa çıkmaya başladı. Onlardan biri de önceki gün Nişantaşı’nda rastladığım üç çocuk annesi Hande Acar.İşadamı Erdinç Acar’la evli olan Hande Hanım, 2 aydır evden dışarı çıkmadığını, normalleşme süreciyle birlikte soluğu Nişantaşı’nda aldığını söyledi.



Acar, önce kısa bir tur attığını, sonra açık olan mağazalara girerek alışveriş yaptığını anlattı.“Çocuklarıma hediye sözüm vardı, onları almaya geldim” diyen Hande Hanım, alışveriş sırasında bile sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdiğini ve maskesini hiç çıkarmadığını özellikle belirtti.