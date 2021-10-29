Zula İsimleri Ve Nickleri - En Güzel Ve En İyi Havalı, Değişik, Yabancı Ve Türkçe Nick Önerileri İle Anlamları

Zula'nın Türk oyun pazarının büyük bir bölümünü içeren geniş ve ilgili kitle tabanı aracılığıyla Türk oyunculara programatik olarak ulaşma yeteneği vermektedir.

Zula isimleri ve Nickleri

Günümüz toplumunda lakap sahibi olmak neredeyse bir gerekliliktir. Genel olarak havalı bir takma isim, arkadaşlarınızın sizi ne kadar sevdiklerini veya onlar için ne ifade ettiğinizi söylemelerinin bir yoludur. Çevrimiçi dünyada, özellikle video oyunlarında çok aktifseniz size verilen takma adı kullanırsınız. Ancak Zula gibi oyunlarda kendinize kaliteli bir Nick belirlemeniz gerekmektedir. Takma adlar, oyun topluluğundaki statünüzü yükseltmenin bir yoludur. Oyun dünyasında, kötü bir takma ad aynı zamanda bir gizem yaratır ve rakibinizin kime kaybettiklerini tahmin etmesine yardımcı olur.

En Güzel Zula Yabancı ve Türkçe Nickler ve Anlamları

Kadınlar için;

Aberr: Eğlenceyi seven bir kız için,

Benelli: Seyahat etmeyi seven bir kız için,

Caprice: Yıldızlara takıntılı bir kız için,

Eowyn: Sindirella'yı seven bir kıza,

Stiletto: Süper uzun bir kız için harika nicklerdir.

Erkekler için;

Lynch: Her şeyde tereddüt eden biri için,

Knuckles: Her zaman mutlu bir ruh hali içinde olan bir adam için,

Indominus: Her zaman plan yapan bir adam için,

Craniax: sağlık bilincine sahip bir adam için,

Napolyon: Ailesiyle birlikte yaşayan bir adam için oldukça güzel nicklerdir.

En İyi Zula Yabancı ve Türkçe Nickler ve Anlamları

Kadınlar için;

Siren: Güzel bir kıza verilen isim,

Malice: 'Alice Harikalar Diyarında'yı seven bir arkadaşın adı,

Ishtar: İyi bir mizah anlayışı ve ışıltılı gözleri olan bir kız,

Camden: Havalı şeyleri seven, popüler olan hiçbir şeyi sevmeyen bir kız için,

Baltimore: Baltimore büyük bir hayranı olan bir kız için iyi nicklerdir.

Erkekler için;

Ram: Manevi bir adam için,

Reaper: İyi bir rapçi olan bir adam için,

Sabotaj: Her zaman neşeli bir ruh halinde olan bir adam için,

Kevlar: Spor salonuna gitmeyi seven güçlü bir erkek arkadaş için,

Kafka: utangaç bir adam için iyi bir nick olacaktır.

En Havalı Zula Yabancı ve Türkçe Nickler ve Anlamları

Kadınlar için;

Athena: savaş tanrıçası bir kız için,

Kara Dul: Güçlü kadın süper kahramanları seven bir kız için,

Enigma: Bulmacaları ve matematiği seven bir kız için,

Matmazel: Paris'e aşık bir kız için,

Storm: Marvel seven ve Sakinleştirici bir sesi olan bir kız için oldukça havalı nicklerdir.

Erkekler için;

Thor: Thor'un büyük bir hayranı olan bir erkek için,

Obliterator: Aşırı arkadaş canlısı bir adam için,

Güve Adam: Havuç seven bir erkek ismi,

Leviathan: Seyahat etmeyi seven bir adam için,

Kraken: Her zaman komik suratlar yapan bir adam için harika bir nick olacaktır.

En Değişik Zula Yabancı ve Türkçe Nickler ve Anlamları

Kadınlar için;

Soul: Güzel ve iyi kalpli bir ruh için,

Nightmare: Uzun siyah saçlı bir kız için,

Majesty: Her zaman sinir krizi geçiren bir kız için,

Hostility: Saçmalık için zamanı olmayan bir kıza,

Goddess: İnançlı ve başkalarına iman ilham eden bir kız için ideal bir nick olacaktır.

Erkekler için;

Axe Man: İyi bir fiziği olan veya çok fazla deodorant kullanan bir erkek için,

Basilisk: Dedikodu yapmayı seven erkekler için,

Caltrop: Arabalara düşkün bir adam için,

Ironsides: Ütülü kıyafetleri seven bir adam için,

Sting: Tapınağı sık sık ziyaret eden bir adam için idealdir.