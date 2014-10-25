Zorlu Çocuk Tiyatrosu perdelerini açıyor!

Zorlu Çocuk Tiyatrosu bu yıl da çocukları tiyatrosuz bırakmıyor. Kibritçi Kız, Karlar Ülkesi ve Kurbağa Prens oyunları ile çocuklar keyifli vakit geçirecekler. Ayrıca, Anadolu Turnesi kapsamında bu sene de Kurbağa Prens Müzikli Oyunu’nu Türkiye’nin çeşitli illerinde sahneleyecek.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin dört bir yanından 550 bin çocuğu 2003 yılından beri tiyatroyla buluşturuyor. Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak tiyatroların ilk gösterimi 2 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Tiyatrolar Mayıs 2015’in sonuna kadar izlenebilecek. Geçen sezon ilgiyle izlenen post-modern müzikal “Kibritçi Kız” ile Prömiyeri ve yeni oyun “Karlar Ülkesi” müzikli-danslı çocuk oyunu çocukları bekliyor. Ayrıca Anadolu Turnesi kapsamında bu sene de Kurbağa Prens müzikli oyununu çeşitli illerde sahneleyecek.