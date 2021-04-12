Zayıflama Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Zayıflama Kürü Faydaları Ve Tarifi

Kür iyileşmenin desteklenmesi, canlanmaya yardımcı olması için başvurulan beslenme ya da bakım yöntemi demektir. Sağlık ve kozmetik yönden birbirinden farklı birçok kür bulunmaktadır.



Zayıflama Kürü Nedir?



Kilo vermenin desteklenmesi ve daha hızlı hale getirilmesinde destek olmak amacıyla hazırlanmış yöntemlerdir. Zayıflama kürü farklı şekillerde uygulanabilir. Bazı kürler sıvı beslenme şeklinde uygulanabilirken bazı kürler çay ya da farklı karışım halindeki yiyeceklerin tüketilmesiyle uygulanabilir.



Zayıflama Kürü Ne İşe Yarar?



Zayıflama kürü uygulamak metabolizma hızını yükselterek kilo vermeye yardımcıdır. Kilo verme hızının daha fazla olabilmesi için zayıflama kürü etkilidir. Ayrıca zayıflama kürlerinin birçoğu vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.



Zayıflama Kürü Neye İyi Gelir?



Zayıflama kürü ilk amacı kilo verme hızını arttırmak olsa da vücudu toksinlerden de arındırmaktadır. Ayrıca zayıflama kürü sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Gaz, şişkinlik ve ödem gibi problemlerinde ortadan kaldırılmasına yardımcıdır. Diyetinize zayıflama kürlerinden kendinize uygun olanı seçerek hem kilo verme hızınızı arttırabilir, hem de daha zinde ve sağlıklı hissedebilirsiniz.



Zayıflama Kürü Nasıl Yapılır? Zayıflama Kürü Tarifi



Zayıflama kürü diyetle birlikte düzenli olarak uygulanmalıdır. Kürün faydasını görebilmek için düzenli olarak küre devam etmek gerekir. Zayıflama kürü birkaç farklı şekilde uygulanabilir. En etkili zayıflama kürleri arasında yer alan maydanoz limon kürünü kolayca uygulayabilirsiniz. Kür için gerekli malzemeler;

-Bir demet taze maydanoz

-2 adet limon

-1 adet tarçın çubuk

-Temiz içme suyu

Maydanoz demetini iyice yıkadıktan sonra orta büyüklükte parçalara ayırın. Limonları da küçük parçalara bölerek maydanozlarla birlikte tencereye alın. 1 litre kaynamış su ile birlikte çubuk tarçını da tencereye ilave ederek 10 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra süzerek tüketebilirsiniz.



Maydanoz limon kürü sağlık açısından da birçok fayda sağlayan etkileri 1 hafta içinde görülebilmektedir. Etkili bir zayıflama kürü olan maydanoz limon kürü aynı zamanda karaciğer yağlanmasının önlenmesinde etkilidir. Tansiyon düşürücü bir özelliğidir. Özellikle idrar yolları iltihaplarında iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Bu kürü hamilelerin uygulaması uygun görülmemektedir.



Etkili zayıflama kürleri arasında yer alan bir diğer tarif ise yoğurt kürü olarak bilinmektedir. Oldukça kolay evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz yoğurt kürü için gerekli malzemeler;

-3 çorba kaşığı yoğurt

-1 çay kaşığı pul biber

-Bir tutam zencefil

-1-2 damla limon suyu

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırarak özellikle yatmadan yarım saat kadar önce günde 1 kez tüketmeniz gereklidir. Kür düzenli olarak iki hafta boyunca uygulanmalıdır. Yoğurt kürü özellikle bölgesel zayıflamada oldukça etkili bir zayıflama kürüdür. Aynı zamanda kemik gelişimi açısından önemlidir. Yoğurt kürünü emziren annelerin baharatlar nedeniyle kullanması tavsiye edilmemektedir. Ayrıca mide rahatsızlıkları olanların ve hassas bünyelerinde kürü tüketmeleri uygun değildir.



Zayıflama Kürü Faydaları



Zayıflama kürü doğal gıdalar kullanılarak yapılmalıdır. Kilo vermeye yardımcı olan zayıflama kürü sayesinde farklı hastalıklara şifa bulmak da mümkündür. Ayrıca zayıflama kürü sayesinde hızlanan metabolizma ile bazı hastalıkların da önlenmesi mümkündür. Zayıflama kürü kilo vermenizi sağlarken vitamin ve mineraller sayesinde daha canlı ve dinamik hissetmenizde de faydalı olacaktır.



Zayıflama Kürü Kullanımı



Zayıflama kürü tavsiye edilen miktarda ve öğün sayısı kadar uygulanmalıdır. Aşırı tüketimi zararlı olabilir. Önerilen miktarlardan fazla tüketilmesi durumunda hafif de olsa yan etkileri görülebilmektedir. Kürün uygun miktarda kullanımı kilo vermek için yeterlidir.