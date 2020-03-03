Yüsra isminin anlamı nedir? Yüsra ne demek?

Yüsra, Arap ve Türk toplumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüsra İsminin Anlamı

Yüsra ismi, insanın zorluklardan kurtulması, rahatlığa ermesi anlamındadır. İsim olarak kullanıldığında kolaylıklar sunan, sıkıntıları gideren kimse olarak anlaşılabilir.

Yüsra ismi, dirayeti, sağduyuyu temsil etmektedir. Kişinin sağduyulu davranarak, zorlukları aşma yetisi, ismin içerdiği anlamlar arasındadır. Yüsra, hayattaki zorlukları başarıyla geçmek için de kullanılmaktadır. Zorluklara karşı dirençli olmak, bunları kolaylıkla atlatabilmek, ismin işaret ettiği manalardır.

Yüsra Ne Demek?

Yüsra isminin içerdiği anlamlar, Kur'an'da da geçmektedir. Kur'an’ın Talak ve İnşirah surelerinde Yüsra sözcüğü kullanılmıştır. Talak Suresinin yedinci ayetinde bu sözcük net bir şekilde görülebilir. Bu ayette Allah'ın verdiği zorlukların ardından kolaylıklar kılınacağı anlatılmıştır. Ve kolaylık ifadesi yerine Yüsra kelimesi kullanılmıştır.

Yüsra, İnşirah suresinin 5. ve 6. ayetlerinde de geçmektedir. Bu ayetler, her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu anlatmaktadır. Ve kolaylık ifadesi yine Yüsra sözcüğü ile anlatılmıştır.

Yüsra ismi, Kur'an'daki bu manaları esas alınarak kullanılmaktadır. Bu isim, güçlüklere karşı sabırlı olmayı telkin etmektedir. Ayetlerdeki manalardan hareketle, güçlüklere sabreden kimselerin kolaylıklarla müjdelendiği belirtilmiştir. Yüsra ismi, Allah tarafından kullara sunulan bir müjde şeklinde algılanmaktadır.