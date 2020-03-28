Yunus İsminin Anlamı Nedir? Yunus Ne Demek?

Dini anlamda peygamber ismi olması nedeni ile sıklıkla tercih edilen isimlerden birisidir.

Yunus İsminin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan Yunus isminin anlamı üç farklı şekilde açıklanmaktadır. Bunlar;

- Ilık sularda yaşayan memeli deniz hayvanı,

- Bir takımyıldızının adı,

- Kur-an da adı geçen 25 peygamberden birisinin adı.

Yunus ismi peygamber adı olarak ve takımyıldızı olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Yunus Ne Demek?

Yunus, büyük memeli deniz canlılarına verilen isimdir. Aynı zamanda astrolojide de takımyıldızını tanımlamaktadır.

Yunus İsminin Özellikleri Nelerdir?

Yunus ismimi taşıyan kişilerde belirli özelliklerin ön plana çıktığı düşünülmektedir. Bunlar şu şekildedir;

Lider kişiliği ile ön planda olmaktadır. İşlerini acele etmeden, sakin ve programlı bir biçimde yapmaktadır. 6.hisleri oldukça kuvvetlidir ve bunu çok iyi kullanabilir. Sağduyulu olması nedeni ile doğru karar alma becerisi gelişmiştir. Geçmişte yaşananları unutmaz ve her zaman tedbirli olma gereği hisseder. Bu özelliği dışarıdan kinci karakter olarak algılanabilir. Hayal kurmak onun için hayatın en eğlenceli tarafıdır. Hayalperestlik noktasında hayal kurar ve bunu kendisini geliştirmek için kullanabilir. Hırslı ve çalışkan kişiliğe sahiptir.