Youtube geçmişi nasıl silinir? Bilgisayardan veya telefondan youtube geçmiş temizleme

Youtube dünya üzerinde en çok kullanılan dijital platformlardan biri haline gelmiştir. Bu platformun kullanımı son derece işlevsel olmaktadır. Youtube dünyası her geçen gün daha da gelişmektedir. İnsanlar Youtube üzerinden izlenen video geçmişinin nasıl silindiğini merak etmektedir. Hem mobil uygulama üzerinden hem de bilgisayar üzerinden bu geçmişi çok kolay bir şekilde temizlemek mümkün olmaktadır. Belirli aşamaların takibi doğru bir şekilde yapılır ise video geçmişini silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

Bilgisayardan Youtube Geçmişi Temizleme

Bilgisayardan Youtube geçmişini son derece kolay bir şekilde temizlemek mümkün olmaktadır. İlk olarak bilgisayardan Google hesabına girmek gerekmektedir. Karşınıza veri bilgileri çıkmaktadır. Sol tarafta bulunan Veri Kişiselleştirme yazısı üzerine tıklayarak kişisel hale getiriniz. Bu işlem son derece pratik bir şekilde gerçekleşmektedir. Daha sonra ise Etkinlik Kontrolleri'ne tıklayın. Karşınıza Youtube Geçmişi Sil butonu çıkacaktır.

Daha sonra ise Otomatik Sil butonu üzerine tıklayarak geçmişi tamamen silme şansına erişmiş olursunuz. Bu şekilde Youtube verileri silinir ise arama geçmişi de silinmiş olacaktır. Geçmişinizde bulunan ve istenmeyen videoları ortadan kaldırmanız için son derece kola bir yol olmaktadır. İşlem tamamlandığın da bilgisayara Youtube yazarak siteye girin. Bu alanda geçmişe girerek kontrol sağlanmalıdır. Aynı zaman da arama kısmına da bakarak bu alanın da temizlendiğinden emin olmanız mümkündür. Youtube geçmişinizde çıkmasını istemediğiniz videoları gizli sayfa açarak izlemek de mümkün olmaktadır.

Telefondan Youtube Geçmişi Temizleme

Youtube üzerinden neler izlendiğini ya da izlenen videoları silmek için Etkinlik bölümüne girmek gerekmektedir. Youtube geçmiş kısmına girerek silme işlemini yapmanız mümkün olacaktır. İsteğe bağlı olarak bütün geçmişi silme şansı söz konusu olmaktadır. Tüm geçmişi silmek istemeyen kişiler ise silmek istediği videonun üzerine gelip sola kaydırmalıdır. Sola aydırınca sağ tarafta sil yazısı çıkmaktadır. Bu yazıya dokunulur ise geçmişten o video tamamen silinecektir.

Telefon üzerinden de video izleme geçmişini silmek son derece kolay bir işlem olmaktadır. Aynı zaman da arama butonunu da kolaylık ile temizlemeni mümkündür. Arama kısmına gelerek tümünü temizle butonuna dokunarak arama geçmişi de temizlenmektedir. Bütün arama geçmişini değil de bazılarını silmek isteyen kişilerin de yapması gereken çok basittir. Arama kısmına gelerek aratılan şeyin yanındaki geçmiş işaretinin üzerine basılı tutmak gerekmektedir. Ardından sil yazısına tıklayarak arama geçmişinden silmiş olursunuz.

TV'de Youtube Geçmişi Temizleme

Günümüz teknolojisinin her geçen gün ilerlemesi ile birlikte Youtube televizyonlarda da çok işlevsel olarak kullanılmaya başlamıştır. Televizyon üzerinden Youtube geçmişini silmek de bilgisayar ve telefon kadar kolay olmaktadır. İlk olarak TV üzerinde açık olan Youtube'a girmek gerekmektedir. Hemen ardından ayarlar kısmına giriş yapılır. Kumanda yardımı ile yönlendirmeyi hızlı ve kolay bir şekilde sağlamak da mümkündür.

Ayarlara girdikten sonra karşınıza geçmiş ve gizlilik kısmı çıkacaktır. Geçmiş ve gizlilik kısmına basmak gerekmektedir. Daha sonra geçmişi temizle kısmına dokunarak bütün Youtube geçmişini silmiş olursunuz. Bu şekilde arama geçmişini temizlemek de mümkün olmaktadır. Doğru bir şekilde yapmak için aşamaları sırasıyla yerine getirmeniz gerekmektedir. Son derece kolay bir şekilde hem televizyondan hem bilgisayardan hem de telefondan Youtube geçmişi silinmektedir.