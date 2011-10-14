Yok Böyle Dans Başlıyor

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yok Böyle Dans'ın kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan Özlem Yıldız Serter, yarışmaya nasıl katıldığını, kendisi için favori olan isimleri, Adriana Lima ile ilgili düşüncelerini ve çok daha fazlasını Hürriyet Aile’ye anlattı.

Yok Böyle Dans’a katılmanız nasıl oldu?

Yok Böyle Dans’a katılmam çok sürpriz oldu. Bu yaz Bodrum'da kaldığım yere Hakan Peker ve nişanlısı geldiler. Her ikisi de çok eski arkadaşım. Sohbet esnasında Hakan’ın yarışmaya katılacağını öğrendim. Hakan “Aslında senin de yarışmaya katılman ne hoş olurdu” dedi. Benim aklımdan asla geçecek bir şey değildi. O gün yanımızda olan arkadaşlarımız da destek verince olay ciddiye bindi.

“ACUN, EŞİMDEN ÖZEL İZİN ALDI”

Sanırım Acun Ilıcalı eşiniz Sinan Bey'den özel olarak izin almış?

Benim yarışmaya dahil olma durumum Acun Ilıcalı’ya yansıtıldı. Sonrasında Acun, eşimi tanıdığı için ilk onun fikrini almak istedi ve teklif öyle geldi.

Daha önce dans ediyor muydunuz, yoksa sadece hobi mi?

Dans sadece hayatımda herkes kadar vardı. Hiçbir zaman profesyonel olarak ilgilenmedim.

“ÖZGE ULUSOY İDDİALI YARIŞMACILARDAN”

Yok Böyle Dans'ı önceden takip ediyor muydunuz, favoriniz kimdi?

Yok Böyle Dans’ı daha önce hiç kaçırmadan izliyordum. Burcu Esmersoy yakın arkadaşımdır, o favorimdi.

Bu yarışmada kendinize rakip olarak kimleri görüyorsunuz?

Bu yarışmada rakip olarak gördüğüm denemez ama dansını beğendiğim arkadaşlarım var. Şu anda çok keyifle çalışıyoruz ve her geçen gün dans performansları değişiyor. Ama Özge Ulusoy iddialı yarışmacılardan (Gülüyor).

“ADRIANA LIMA DANS HOCAMI ELE GEÇİRDİ”

Adriana Lima'nın katılması sizi heyecanlandırdı mı, özel bir çalışma yaptınız mı?

Adriana Lima’nın katılacağını duyunca heyecan elbette arttı. Ama benim Adriana’ya asıl başka bir konudan dolayı ilgim oldu. İkinci prova günümün sonunda gelen telefonla paniğim arttı. Çünkü benim dans hocam Adriana’yı çalıştırmak üzere Amerika’ya gitti ve ben 4 gün hocamı göremedim. Dolayısıyla diğer arkadaşlarıma oranla çalışma saatlerim çok daha az oldu.

Dans hocanızla aranız nasıl, her şey yolunda mı?

Dans hocam ekipteki en güler yüzlü, en cana yakın kişi. Anlaşmamız çok kolay oldu.

“İLK DANSIMI DEMİR’İN EN SEVDİĞİ ŞARKIDA YAPACAĞIM”

Oğlunuz Demir sizi provada izledi mi hiç, nasıl bir tepki verecek gibi gözüküyor acaba?

Demir henüz beni izlemedi çünkü gündüz provalarında, o okulda oluyor akşamları ise erken yatıyor. Ama bu haftaki dans şarkım, Demir’in en sevdiği şarkı. Bu yüzden tepkisini çok merak ediyorum ve bu pazar yayınlanacak yarışmamızda beni izlemesini çok fazla istiyorum (Gülüyor).

Yoğun bir tempo sizi bekliyor diğer projeleriniz ne olacak, nasıl dengelemeye çalışacağınızı düşünüyorsunuz?

Şu anda dans benim hayatımda önemli bir yerde. Bu sezon, geçen sene yaptığım kuşak programına devam etmiyorum. Bu yüzden sadece dans programı ile uğraşacağım. Başta bu kadar vaktimi alacağını asla tahmin edemezdim. Ama öyle bir durum ki çalıştıkça daha iyisini yapabileceğinizi düşünerek daha çok çalışıyorsunuz.

Sevgili Özlem Yıldız Serter’e sorularımızı tüm samimiyetiyle yanıtladığı için çok teşekkür ediyor ve Hürriyet Aile ekibi olarak Yok Böyle Dans’ta kendisine başarılar diliyoruz.

Röportaj: Nilay Uzun