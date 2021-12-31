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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 31.12.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Yılbaşı şapkası nasıl yapılır? Evde kartondan yılbaşı sapkası yapımı

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Yılbaşı şapkası nasıl yapılır? Evde kartondan yılbaşı sapkası yapımı

Yılbaşı gecesinde hem ev hem de dış mekanlar ışıl ışıl kutlama hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Yılbaşı gecesinin simgelerinden yılbaşı şapkası, eğlenceli yılbaşı eğlencelerinin olmazsa olmazıdır. Eğer siz de ailenizle ve çocuklarla yılbaşı şapkasını evde yapmak istiyorsanız, işte kartondan ev yapımı yılbaşı şapkası yapımı için detaylar...

Yılbaşı gecesi için birçok yer çam ağacı, kırmızı toplar, düdükler ve şapkalarla süslendi. Yılbaşı şapkalarını henüz satın almamış olanlar için evde kartondan kolay yılbaşı şapkası hazırlanışını paylaşıyoruz. Üstelik bu şapkaları aynı zamanda doğumgünü partilerinde, özel günlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte yılbaşı şapkası yapımı...

Yılbaşı şapkası malzemeleri

Kartondan yılbaşı şapkası yapmak için;

  • Makas, yapıştırıcı,
  • Kırmızı ya da beyaz fon kartonu,
  • Pergel,
  • Taç,
  • Pamuk,
  • Bant ve pırıltılı süsler.

Yılbaşı şapkası nasıl yapılır Evde kartondan yılbaşı sapkası yapımı

Yılbaşı şapkası nasıl yapılır?

Öncelikle pergel veya tabak yardımıyla kafanıza uygun bir daire çizerek, kesin.

Kestiğiniz yuvarlak parçayı bir de ortadan ikiye kesin.

Yarım daireyi huni şeklinde kıvırın ve bantlayın.

Huni şeklinde yapıştırdığınız kartonun tepesini ve geniş yuvarlağını pamuklarla çevreleyerek yapıştırın.

Bu aşamadan sonrası tamamen dilediğiniz gibi süslenebilir. Noel baba resmi çizerek sakallarını yeniden pamuklarla elde edebilirsiniz.

Ya da yeşil simler ve pullar yapıştırarak yılbaşı ağacı simgesi oluşturabilirsiniz.

Son olarak süslemeler bittiğinde kartonun iki ucunda delik açın ve lastik geçirin. Bu sayede başınızdan gece boyunca düşmeyecektir.

İsterseniz küçük bir huni şekli vererek kız çocuklarının taçlarına yapıştırabilirsiniz.

Mutlu yıllar!

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