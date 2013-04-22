Yılan ile Kertenkele: İki komik geveze!

Yılan ile Kertenkele, görünüşte birbirine benzeyen ama kendine özgü kişilikleriyle birbirinden çok farklı iki arkadaş. Biri birinin kuyruğuna, diğeri de öbürünün bacaklarına hayran. Karşılaşıp tanışıyorlar, tartışıp uzlaşıyorlar, birbirlerini tanımaya başlayınca da neler yapıyorlar neler… Macera bu ya, bu çılgın dostlar çölün ortasında para bulup ticarete bile atılıyor!

“Sesinde bir tuhaflık var.”

“Vırrr-rak! Vırrr-rak!” dedi Yılan. “Boğazımda bir kurbağa var!” diye fısıldadı.

Kertenkele, “Yaa, şimdi icabına bakarım ben,” deyip yılanın sırtına kuvvetli bir şaplak indirdi.

Kurbağa Yılan’ın ağzından fırlayıverdi. Otların üzerine atladığı gibi zıplayarak uzaklaştı.

“Öğle yemeğim!” diye haykırdı Yılan. “O benim öğle yemeğimdi!”

Hayykitap’tan yayımlanan Yılan ile Kertenkele, çölde yaşayan zıt karakterli iki sürüngenin karşılaşmasıyla başlayan ve aralarında gelişen dostluğu anlatan kısa öykülerden oluşuyor. Kahramanları hayvanlar olsa da bu öyküler klasik fabllardan farklı olarak didaktizimden çok uzak. Günümüz çocuğuna seslenen usta işi mizahı ve zekice kurgusuyla şaşırtıyor, gülümsetiyor, güldürüyor. Gülmecenin temelini ise iki karakterin zıtlığı oluşturuyor: Yılan son derece soğukkanlı, kendinden emin ve biraz benmerkezci. Buna karşılık kertenkelenin heyecanlı, coşkulu bir yapısı var. Fakat iki arkadaş farklılıklarının bilincine varıyor, birbirini olduğu gibi kabulleniyor ve birlikte yaşamaya uyum sağlıyorlar.