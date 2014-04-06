Yetenek Sizsiniz’in şampiyonlarından muhteşem gösteri

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014 şampiyonları Kıvanç ve Burak, eşi benzeri olmayan bir gösteriyle sizlerle buluşuyor.

Onlardan sadece illüzyon gösterisi bekliyorsanız yanılıyorsunuz! Daha önce yaşamadığınız bir tecrübe vardı. Artık o da kalmayacak... Yeni hazırladıkları ‘Ben Kıvanç, Ben Burak’ adlı gösterileri, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

Ailenizle veya arkadaşlarınızla seyredebileceğiniz bu sıradışı gösterinin en büyük özelliği interaktif olması... Bütün seyirciler illüzyonun bir parçası olacak ve salondaki tüm izleyenler gösterilere katılacak.

Gösteri takvimi

13 Nisan 2014 17.00- İzmir AKM Yunus Emre

14 Nisan 2014 20.30 – Bursa Barış Manço Kültür Merkezi

21 Nisan 2014 20.30 – Kadıköy Halk Eğitim Merkezi İstanbul

26 Nisan 2014 – Ankamall Sanatolia Sahnesi Ankara

29 Nisan 2014 20.30 – Atatürk Kültür Merkezi Büyükçekmece İstanbul

30 Nisan 2014 – Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon İstanbul