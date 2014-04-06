Yetenek Sizsiniz’in şampiyonlarından muhteşem gösteri
2014 Yetenek Sizsiniz şampiyonları Kıvanç ve Burak sevenleriyle buluşuyor.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014 şampiyonları Kıvanç ve Burak, eşi benzeri olmayan bir gösteriyle sizlerle buluşuyor.
Onlardan sadece illüzyon gösterisi bekliyorsanız yanılıyorsunuz! Daha önce yaşamadığınız bir tecrübe vardı. Artık o da kalmayacak... Yeni hazırladıkları ‘Ben Kıvanç, Ben Burak’ adlı gösterileri, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.
Ailenizle veya arkadaşlarınızla seyredebileceğiniz bu sıradışı gösterinin en büyük özelliği interaktif olması... Bütün seyirciler illüzyonun bir parçası olacak ve salondaki tüm izleyenler gösterilere katılacak.
Gösteri takvimi
13 Nisan 2014 17.00- İzmir AKM Yunus Emre
14 Nisan 2014 20.30 – Bursa Barış Manço Kültür Merkezi
21 Nisan 2014 20.30 – Kadıköy Halk Eğitim Merkezi İstanbul
26 Nisan 2014 – Ankamall Sanatolia Sahnesi Ankara
29 Nisan 2014 20.30 – Atatürk Kültür Merkezi Büyükçekmece İstanbul
30 Nisan 2014 – Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon İstanbul
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