Yeni Canbebe annelerin görüşlerine göre üretildi

Canbebe, bebekler için sızmalara karşı bugüne kadarki en iyi korumayı sağlayan, Türkiye’nin ilk ve tek ön ve arka bariyerlere sahip yeni bebek bezi ile pazarda fark yaratmaya hazırlanıyor. 1200 anne ile bire bir gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve sıvıları adeta kilitleyen Canbebe’nin patentli yeni ürünü, Türkiye’den sonra birçok ülke pazarıyla da buluşacak.

Fas’tan Pakistan’a uzanan, 3 kıtada 59 ülkenin yönetiminden sorumlu olan Ontex Türkiye, 100 milyon dolarlık ihracat hacmiyle, Ontex Grubu içinde en fazla ihracat yapan ülke olma özelliğine sahip. Ontex Türkiye önümüzdeki 3 yıl içinde sektörün 2 katı bir büyüme öngörüyor.

ARKA VE ÖN BARİYERLERE SAHİP İLK BEBEK BEZİ

Avrupa’nın en büyük bebek ve yetişkinlere yönelik hijyenik ürün üreticisi Ontex’in markası Canbebe, 14 Nisan’da düzenlediği basın toplantısıyla, her bebeğe hak ettiği kaliteli ve konforlu bakımı sunmak için geliştirilen yeni ürününü tanıttı. Canbebe’nin rekabete canlılık getirecek olan yeni, patentli ürünü, Türkiye’nin ön ve arka bariyerlere sahip ilk ve tek bebek bezi olarak pazarda fark yaratacak.

Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik’te toplam 17 üretim tesisi, 110’dan fazla ülkede 6 bin 700 çalışanı ve 1,69 milyar Euro’luk cirosuyla, dünyanın önde gelen hijyenik ürün üreticisi olan Ontex’in markası Canbebe, 1200 annenin görüşleri alındıktan sonra Türk mühendisleri tarafından geliştirildi.

3 KITADA 59 ÜLKE TÜRKİYE’DEN YÖNETİLİYOR

Toplantıda Ontex’in yatırım ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Ontex Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Özgür Akyıldız, 2015 yılı süresince gelişmekte olan pazarlarda sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme kaydettiklerini ifade etti. Özgür Akyıldız, Ontex Grubu’nun 2016 vizyonu doğrultusunda bebek bakım, hijyenik ped ve yetişkin bakım kategorilerinde dünyada ilk 5 içinde yer almayı hedeflediğini belirtti. Ontex bünyesinde Fas’tan Pakistan’a uzanan 59 ülkenin Türkiye’den yönetildiğine dikkat çeken Akyıldız: “Ontex Türkiye olarak Grup içinde 100 milyon dolarlık ihracat hacmimizle, en fazla ihracat yapan ülkeyiz ve Ontex’in tüm ülke pazarları içinde stratejik önemimizi koruyoruz” dedi.

Türkiye’de 2012 yılında 60 Milyon TL’lik yatırımla Selimpaşa’da ilk üretim tesisini hayata geçiren Ontex Türkiye 700 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Üretim tesisi Grup bünyesindeki en yeni ve teknolojik tesis olma özelliği taşıyor.

25 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayahan: “25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Canbebe markamızla Türkiye bebek bezi pazarında emin adımlarla büyüyoruz. 2012’den beri pazarın %50 üzerinde sürdürdüğümüz büyüme trendimizi 2015 yılında da devam ettirdik. ISO 2014 listesinde bir önceki yıla göre 34 basamak birden yükselerek 161. sırada yer aldık. Önümüzdeki 3 yıl içinde de, sektörün 2 katı bir büyüme öngörüyoruz.” dedi.

Burak Kayahan, Türk mühendislerince geliştirilen patentli, yeni Canbebe bebek bezinin markanın ihracat hacmine ivme kazandıracağının altını çizerek, ürünün Türkiye’den sonra diğer ülke pazarlarına da sunulacağını belirtti.

1200 ANNENİN GÖRÜŞÜNE GÖRE ÜRETİLDİ

Ontex Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Murat Elgün, ön ve arka bariyerleriyle süper emici, sızdırmalara ve pişiğe karşı bugüne kadarki en iyi korumayı sağlayan yeni Canbebe ile kaliteli bir bebek bezi kullanmanın ayrıcalık olmaktan çıktığını ifade etti.

Murat Elgün: ”Canbebe markamızın arkasındaki Ontex Grubu, dünyanın önde gelen Ar-Ge gücüne sahip firmaları arasında bulunuyor. Biliyoruz ki Ar-Ge öncelikle tüketicilerimizi dinlemekten, onların beklentilerini anlamaktan geçiyor. Biz de bu anlayışla öncelikle annelere kulak verdik; 1200 anneyle bire bir görüşmeler yaptık. Araştırmalarımız sonucunda, annelerin bir bebek bezinden en büyük beklentilerinin emicilik, pişik yapmama ve sızdırmazlık özelliklerinin üçünü birden barındırması olduğunu gördük. Biz de buradan yola çıkarak Türkiye’nin ilk ve tek ön ve arka bariyerli, sızdırmalara ve pişiğe karşı bugüne kadarki en iyi korumayı sağlayan, sıvıları adeta kilitleyen patentli Canbebe bebek bezini ürettik. Ürünümüzün kalitesinde çok iddialıyız. Tüm bebeklere kaliteli bir koruma sunan yeni Canbebe bebek bezimizi tüketicilerimizin kullanımına sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.