Yeni Alınan Giysiler Yıkanmalı Mı?

Yeni alınan giysiler, giyilmeden önce mutlaka yıkanmalı! Peki ama neden? Yeni aldığınız kıyafeti yıkamadan giymemeniz için 3 önemli neden var: Kullanılan boyalar, kimyasal maddeler ve bulaşıcı cilt hastalıkları.

Peki, bu nedenler nasıl ortadan kaldırılır? Yeni alınan giysiler nasıl yıkanmalıdır? Giysilerin her zaman yeni gibi kalması için ne kullanılmalıdır?



Yazımızın devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.







İlandır