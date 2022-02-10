Yeni Alınan Giysiler Yıkanmalı Mı?
Alışverişe çıktınız, birkaç parça giysi aldınız. Aldığınız parçalar, son derece parlak, canlı renklere sahip, çizgileri net ve süslemeleri henüz bozulmamış. En mükemmel halleriyle giymek, sergilemek istiyorsunuz, biliyoruz. Ancak çoğu zaman giymeden önce yıkamalı mıyım, yeni alınan giysiler neden yıkanmalı gibi soruların keyfinizi kaçırdığını biliyoruz.
Yeni alınan giysiler, giyilmeden önce mutlaka yıkanmalı! Peki ama neden? Yeni aldığınız kıyafeti yıkamadan giymemeniz için 3 önemli neden var: Kullanılan boyalar, kimyasal maddeler ve bulaşıcı cilt hastalıkları.
Peki, bu nedenler nasıl ortadan kaldırılır? Yeni alınan giysiler nasıl yıkanmalıdır? Giysilerin her zaman yeni gibi kalması için ne kullanılmalıdır?
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