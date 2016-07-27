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Yener Torun’la şehrin renkli yanını keşfedin

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Yener Torun’la şehrin renkli yanını keşfedin
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iPhone ile fotoğraf çekmeye ilgi duyan herkesi bu iki etkinliğe davetli

27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 19.00'da "Yener Torun'la Şehrin Renkli Yanını Keşfedin" etkinliğinde Yener Torun  fotoğraflarının hikayelerini ve fotoğrafçılıkla ilgili ipuçlarını katılımcılarla paylaşacak.

Şehrin modern yerlerindeki geometriye ve renklere odaklanarak sokak fotoğrafçılığını minimalizmle buluşturan mimar ve fotoğrafçı Yener Torun'un üç yıl önce iPhone aldığında fotoğrafçılığı nasıl keşfettiğini, o günden beri fotoğrafçılık alanında sürdürdüğü kariyerini, fotoğrafların öykülerini, favori fotoğraf düzenleme uygulamalarını ve vereceği ipuçlarını dinlemek istiyorsanız bu etkinliği kaçırmamalısınız.

Yener Torun’la şehrin renkli yanını keşfedin

30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00 - 18.00 arasında gerçekleştirilecek "Fotoğraf Yürüyüşü: Minimalist Fotoğrafçılık" etkinliğinde Apple Store, Zorlu Center'a gelenler Yener Torun ile birlikte bir fotoğraf yürüyüşüne katılma imkanı bulacaklar ve bu fotoğraf yürüyüşünde iPhone ile minimalist fotoğraflar çekecekler.

Bu iki özel etkinliğe iPhone ile fotoğraf çekmeye ilgi duyan herkesi davetli

Yener Torun'la Şehrin Renkli Yanını Keşfedin

27 Temmuz Çarşamba / 19:00
Rezervasyon için tıklayın! 

Fotoğraf Yürüyüşü:Yener Torun'la Minimalist Fotoğrafçılık

30 Temmuz Cumartesi / 16:00 - 18:00

Rezervasyon için tıklayın!

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