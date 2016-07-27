27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 19.00'da "Yener Torun'la Şehrin Renkli Yanını Keşfedin" etkinliğinde Yener Torun fotoğraflarının hikayelerini ve fotoğrafçılıkla ilgili ipuçlarını katılımcılarla paylaşacak.

Şehrin modern yerlerindeki geometriye ve renklere odaklanarak sokak fotoğrafçılığını minimalizmle buluşturan mimar ve fotoğrafçı Yener Torun'un üç yıl önce iPhone aldığında fotoğrafçılığı nasıl keşfettiğini, o günden beri fotoğrafçılık alanında sürdürdüğü kariyerini, fotoğrafların öykülerini, favori fotoğraf düzenleme uygulamalarını ve vereceği ipuçlarını dinlemek istiyorsanız bu etkinliği kaçırmamalısınız.

30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00 - 18.00 arasında gerçekleştirilecek "Fotoğraf Yürüyüşü: Minimalist Fotoğrafçılık" etkinliğinde Apple Store, Zorlu Center'a gelenler Yener Torun ile birlikte bir fotoğraf yürüyüşüne katılma imkanı bulacaklar ve bu fotoğraf yürüyüşünde iPhone ile minimalist fotoğraflar çekecekler.

Bu iki özel etkinliğe iPhone ile fotoğraf çekmeye ilgi duyan herkesi davetli

Yener Torun'la Şehrin Renkli Yanını Keşfedin

27 Temmuz Çarşamba / 19:00

Rezervasyon için tıklayın!

Fotoğraf Yürüyüşü:Yener Torun'la Minimalist Fotoğrafçılık

30 Temmuz Cumartesi / 16:00 - 18:00

Rezervasyon için tıklayın!