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GeriFatma Yiğitoğlu Tek yönlü beslenme ile sağlıklı kilo kaybı olur mu?
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Haberler>Yazarlar>Fatma Yiğitoğlu>Tek yönlü beslenme ile sağlıklı kilo kaybı olur mu?

Yazarlar
Fotoğraf: Pixabay
18.02.2021 - 12:18 |  Son Güncelleme:

Tek yönlü beslenme ile sağlıklı kilo kaybı olur mu?

Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
dytfatmayigitoglu@gmail.com
Tek yönlü beslenme ile sağlıklı kilo kaybı olur mu?
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Son zamanlarda en çok sorulan sorulardan biri tek bir besini tüketerek zayıflayabilir miyim? Örneğin, "Tüm gün boyunca sadece mısır gevreği ya da sadece kabak ya da sadece her hangi bir meyve yiyerek kilo verebilir miyim?" gibi...

Size net olarak söylüyorum. Tüm gün en sağlıklı besini bile tükettiğinizde sağlıklı bir zayıflama olamaz. Çünkü kilo verirken, alınan besinlerle vücudun dengesini bozmayacak şekilde zayıflama olmalıdır. Sadece tartıdaki gördüğünüz rakam önemli değildir. Vücudun hormonal dengesi de önemlidir. Hormonlar sadece alınan besinlerden değil, ruhsal durumdan ve fiziksel değişimlerden de etkilenirler.

Vücudunuzun ihtiyacına göre, vücudu hep destekleyecek, vitamin ve mineral içeriği de iyi seviyede olan kaliteli besinleri tüketerek sağlıklı bir şekilde kilo kaybı olur. Sağlıklı bir kilo kaybı için kalorisi normal seviyede olan, besin çeşitliliği bol, düzenli ve belli miktarlarda tüketmeniz lazım. Yani, tek bir besinle sağlıklı zayıflama olamaz. Doğru beslenme ile hem ideal kilonuza sağlıkla ulaşırsınız, hem de ideal kilonuzu kalıcı şekilde koruyabilirsiniz.

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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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