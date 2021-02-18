Tek yönlü beslenme ile sağlıklı kilo kaybı olur mu?

Size net olarak söylüyorum. Tüm gün en sağlıklı besini bile tükettiğinizde sağlıklı bir zayıflama olamaz. Çünkü kilo verirken, alınan besinlerle vücudun dengesini bozmayacak şekilde zayıflama olmalıdır. Sadece tartıdaki gördüğünüz rakam önemli değildir. Vücudun hormonal dengesi de önemlidir. Hormonlar sadece alınan besinlerden değil, ruhsal durumdan ve fiziksel değişimlerden de etkilenirler.

Vücudunuzun ihtiyacına göre, vücudu hep destekleyecek, vitamin ve mineral içeriği de iyi seviyede olan kaliteli besinleri tüketerek sağlıklı bir şekilde kilo kaybı olur. Sağlıklı bir kilo kaybı için kalorisi normal seviyede olan, besin çeşitliliği bol, düzenli ve belli miktarlarda tüketmeniz lazım. Yani, tek bir besinle sağlıklı zayıflama olamaz. Doğru beslenme ile hem ideal kilonuza sağlıkla ulaşırsınız, hem de ideal kilonuzu kalıcı şekilde koruyabilirsiniz.