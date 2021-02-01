Su tüketimini artırmak isteyenler için tarif

Bu içeceklerden biri de metabolizma hızlandırıcı su. Tabii ki, tarifini sizlerle paylaşacağım.

Malzemeler:



-1 su bardağı kaynar suya (250-300 ml)

-1 poşet yeşil çay veya 1 tatlı kaşığı açık yeşil çay

-1 adet çubuk tarçın

-4-5 adet karanfil

-Yeşil çay, karanfil, tarçını birlikte 4-5 dakika kadar demleyin. Demleme işlemi sonrası güzelce süzün.

-Daha sonra bu karışımı 700 ml suya dökün ve içine

-½ orta boy elma

-½ orta boy limon

-2 adet fındık veya ceviz büyüklüğünde (aromasını sevenler için) zencefili koyup, 60 dakika bekletin.

Metabolizma hızlandırıcı suyumuz hazır. Böylece hem sıvı tüketiminizi tamamlamaya yardımcı, hem de metabolizma hızınızın artmasına destek oluyor. Metabolizma hızlandırıcı suyun içimi gayet güzel ve keyifli. Eminim ki, sizlerde seveceksiniz. Bu suyu içtiğiniz gün en az 1-1,5 litre daha su içmelisiniz. Haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Bu tarifi uygulamadığınız günlerde ise en az 2 litre su içmeyi ihmal etmiyorsunuz. Herkese afiyet olsun.