Gözenekleri sıkılaştırmak için yapılması gerekenler

Yağ bezlerinizin çoğunun bulunduğu burun, yanaklar ve çenede gözenekler daha belirgin olabilir. Genellikle gözenekler zar zor görünür. Ancak yüzünüzü uzun süre yıkamadığınızda, ciltte ölü cilt hücreleri, sebum ve kir birikebilir. Bu maddeler gözeneklerin kenarlarında birikerek onlara gerçekte olduklarından daha büyük bir görünüm kazandırabilir.

Büyük yüz gözenekleri genellikle genetik veya oldukça aktif yağ bezlerinden kaynaklanır ve kadınlar için erkeklerden daha fazla sorun olma eğilimindedir. Kuru, ince cilde sahip kişiler, daha yağlı ve daha kalın cilde sahip olanlara göre genişlemiş gözeneklere sahip olma eğilimindedir. Siyah noktalar; bir topun içinde toplanan kir, yağ ve ölü ciltle tıkanmış yüz gözenekleri, genellikle büyük gözeneklere sahip olmanın sonucudur. Siyah noktanın boyutu çok büyükse, gözenek çapını genişletir.

Gözenekler yetişkinlerde gençlere göre daha şiddetlidir. Güneş ve doğal yaşlanma, yetişkinlerdeki büyük gözeneklerin en büyük iki sebebidir. Cildi güneşin zararlı UV radyasyonuna maruz bırakmak zamanla elastin ve kolajen liflerine [cildinize esneklik kazandıran iki temel bileşene] zarar verebilir. Bu, erken yaşlanmaya neden olabilir. Bu, gözenekler üzerinde doğal yaşlanma ile aynı etkilere neden olur, ancak daha hızlı bir şekilde. Cildinizdeki elastikiyet azalmaya başladığında gözeneklerin genişlemesine ve boyutunun artmasına neden olabilir.

Yüzünüzü haftada yaklaşık üç kez peeling yapmak, gözenek kanallarının genişlemesine neden olan fazla yağı ortadan kaldırabilir. Bu yüzden nazik bir yüz peelingi kullanın. Gerekli olmasına rağmen, çok fazla pul pul dökülme oldukça büyük gözeneklere neden olabilir. Çok fazla yağ çıkarıldığında, yağ bezleri telafi etmek için daha fazla yağ üretebilir.

Salisilik asit, sebumla dolu gözeneğin derinliklerine sızarak baş aşağı inşa edilen ölü deri hücrelerini temizler. Yüzünüzü daima ılık suyla yıkayın, çünkü buhar gözenekleri açacak ve tıkanıklıkları açacaktır. Birçok akne temizleyici ayrıca benzoil peroksit, salisilik asit veya kükürt gibi hafif bir eksfoliant içerir. Profesyonel yüz bakımı, derin gözenek temizliği ve kötü siyah noktaları çıkarmak için çok daha etkili sonuçlar verir.

Gözenek tedavisinde uygulanan dermatoloji tedavileri arasında Innofacial cilt bakımı tedavisi yer alır. Innofacial tedavisi en yeni gelişmiş lazer olmaksızın cilt yenileme sistemidir. Innofacial aynı zamanda temizleme, peeling, extraction, hidrasyon ve antioksidan korumayı kombine eden tek hydradermabrazyon işlemidir. İyileşme süresine ihtiyaç duymadan, daha temiz, daha güzel bir cilde sahip olunur. Tedavi cildi yatıştırır, nemlendirir, invazif değildir ve tahriş etmez.

Fraksiyonel CO2 lazer tedavisi derinin üst tabakasında orta alana kadar kolajen şekillendirmesini destekleyerek; çeşitli yara izleri, geniş gözenekler, pürüzlü ciltler, genel ve derin kırışıklıklar, yapısal cilt bozuklukları, istenmeyen ton farklılığı, cilt gevşekliği ve güneşe bağlı yıpranmış ciltlerde etkili ve çarpıcı tedavileri mümkün kılmaktadır.

Coolaser, çok gelişmiş bir lazer teknolojisi ile deriyi yakmadan üst tabakanın uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem sonrasında alttan yeni, genç daha parlak ve pürüzsüz bir cilt gelişimi meydana gelir. Lazerin derin tabakalara yaptığı etki ise kollajen üretiminde artıştır. Kısaca Coolaser üst tabakayı yenilerken altta da yıllar içinde azalan kollajen dokunun yerine konulmasını sağlar. Böylece yüzeyel lekeler kaybolur, gözenekler sıkılaşır, ince kırışıklıklar düzelirler.

Kök hücre tedavisi ise gençlik aşısı olarak bilinen kişinin kendi hücrelerini kendine enjeksiyon yöntemidir. Yıllar geçtikçe ciltte kollajen üretimi azalmaktadır. Cildin bu taşıyıcı ana madde yapımı azalmasından dolayı, gevşeme kırışma gözenek gibi yaşlılık belirtileri ortaya çıkmaktadır. Kök hücre tedavisinde kişiden doku örneği elde edilir, laboratuvar ortamında hücreler çoğaltılır ve kişiye tekrar enjekte edilir. Otolog kültüre fibroblast denilen bu yöntemle kişinin kendi dokusu ile kollajen üretimi arttırılarak ciltte gençlik tazelik dinamik bir yapı kazandırılmış olur. Ayrıca akne skarlarının tedavisinde de kullanılabilir.