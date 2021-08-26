Keloid nedir? Tedavi edilebilir mi?

En sık görülen yaş aralığı 11 - 29 yaş arasıdır

Yara sonrası oluşan keloid, dokunun iyileşmesinden sonra 1 yıl içinde kendini belli eder. Cerrahi müdahaleler haricinde aşı, suçiçeği, böcek sokması, sert dikişler sonucunda da keloid rahatsızlığı görülebilir. En sık görülen yaş aralığı ise 11 ila 29 yaş arasıdır. Koyu renkli kişilerde bu rahatsızlığın görülme olasılığı oldukça yüksektir. Vücutta görüldüğü yerler ise; ön yüz, sırt, çene, omuz, kulak ve alt bacaklardır.

Keloid sorununa uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir?

Keloid hastalığın tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Keloid durumuna ve cilt tipine göre basınçlı masaj uygulaması hastalığı hafifletebilir. Tedavide sıklıkla başvurulan yöntemler ise;

Masaj, basınç uygulama yöntemleri.

Kortizon, retinoid, silikon içeren kremler.

Soğuk sprey (kriyoterapi) yöntemi, sık başvurulan tedavi yöntemlerindendir. Bu yöntem ile oluşan kabarcıklarda düzleşme görülebilir. Kortizon tedavisi ile birlikte uygulanması önerilmektedir.

Lazer tedavisi yöntemi, en etkili tedavi yöntemlerindedir. Keloid içine yapılan kortizon ile birlikte kısa sürede sonuç gözlenebilir.

İlaç enjeksiyon yöntemi.

Uygulanacak tedavi yöntemlerinde belirli bir protokol bulunur ve tedavi süreci kişiye göre planlanmaktadır.

Tercih edilmeyen tedavi ise radyoterapi ve cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi işlemler ile çıkartılan keloidlerin tekrarlama ihtimali oldukça yüksektir.