Güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş lekeleri oluşmasında birden fazla faktör vardır. En önemli iki faktör ise; zararlı güneş ışınlarına maruz kalınması ve genetik yatkınlıktır. Bu iki faktörün haricinde ise; gebelik süreci, ilaçlar, kozmetik uygulamalarda güneş lekesi oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Güneş lekelerinin tedavisi mümkündür.

Güneş lekesi tedavisine başlanmadan önce uzman dermatolog özel wood ışık ile lekelerin detaylı incelemesini yapar. Bu incelemede lekelerin hangi tabakada olduğu ve derecesine bakılır. İnceleme sonrasında ise kişiye özel olarak uygulanacak tedavi yöntemleri belirlenir. Leke tedavileri uzun süreli tedaviler olduğu için sabır ve emek isteyen bir süreçtir.

Tedavi yöntemleri kişilerin cilt tipine ve lekelerin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de kimyasal soyuculardır. Bu soyucu çeşitleri ise; tretinoin, azeleik asit ve kojik asitlerdir.

Kimyasal peeling en etkili tedavi yöntemlerindendir. İşlem sırasında derinin üst tabakası soyularak lekeye neden olan melanin pigmetin ortadan kaldırılır. Cilt tipine ve ihtiyaca göre 4 – 8 seans uygulama gerekebilir. İşlem sonrası kızarıklık, kabuklanma ve hassasiyet olası yan etkilerdir.

Tercih edilen bir diğer yöntem ise dondurma tedavisi olarak bilinen kriyoterapi yöntemidir. Bu yöntemde lekelenme sorunu azaltılabilir. Uygulanacak seans sayısı lekelerin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Lazer uygulaması ise daha dirençli lekelerin tedavisinde tercih edilmektedir. Lekeye sebep olan melanin pigmentlerinin yakılması sonucu derinin üstü soyulur. Kimyasal peeling tedavisi ile birlikte yapıldığında daha etkili sonuçlar alınabilir.