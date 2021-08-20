Tatil sonrası cilt bakımı neden önemli?

Cilt çevresel faktörlere teması olan tek organdır. Maruz kalınan değişiklikler ve farklı faktörler cildin yıpranma ve yorulması önemli rol oynamaktadır. Mevsim geçişlerinde, tatil dönüşlerinde yaşanan ısı, nem, rüzgar ve güneş ışınları cildi olumsuz etkileyebilir.

Uzun süre güneş, tuz ve rüzgar etkileri tatil dönüşünde kırışıklık, kuruluk, lekelenme ve kılcal damarların belirginleşmesi sorunlarını beraberinde getirebilir.

Tatil dönüşün reçetesi: Bol su + nemlendirici

Tatil dönüşünde güneş ve deniz etkisi ile cildin kaybettiği neminin kazandırılması gerekir. Bu sebeple tatil dönüşün tercih edilecek nemlendiricilerin ve toniklerin içeriğinde mineral ve yüksek oranda nem sağlayan maddeler olması önemlidir. Banyo sonrası ise tüm vücuda isteğe göre su ya da yağ bazlı nemlendiriciler sürülmesi gerekir.

Cilt sağlığı için yapılması gerekenler nelerdir?

Vücudu sadece dıştan değil içten de nemlendirilmeye ihtiyacı vardır bu nedenle günlük su tüketiminin yeterli miktarda tüketilmesi gerekir.

Tatil dönüşünden sonra 2 -3 gün içinde normal cilt bakım rutinine dönülmelidir. Cilt sağlığı için yapılması gerekenler ise şu şekildedir;