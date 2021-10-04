Göz altı morlukları kaderiniz olmasın!

Yorgun gözükmenizin sebebi göz altı morluklarınız olabilir!

Göz altı morlukları kişilerde yorgun ve yaşlı bir görünüme yol açabilir. Özellikle 30’lu yaş ve sonrasında sıklıkla görülmektedir. Tedavi edilmediği takdirde morluklar beraber göz altı torbalanmasına yol açabilir. Bilinen en büyük sebepler ise genetik yatkınlık ile yaş alınmasıdır. Bu iki faktör haricinde göz altı morluklarının diğer sebepleri ise; alerjik reaksiyon, tiroid hastalığı, dehidrasyon, aşırı yorgunluk ve fazla süre güneş maruz kalınmasıdır.

Gözaltı morluklarının tedavi mümkün

Gözaltı morlukları kozmetik bir problem olarak kabul edilir ve özel bir tedavi gerektirmez. Tüm bunlara ek olarak, morlukların görünümü insanları rahatsız etmeye başlarsa tıbbi ve cerrahi müdahaleler de uygulanabilir. Günümüzde tercih edilen tıbbi yöntemler ise;

Işık dolgusu enjeksiyonu: En etkili yöntemlerden biri ışık dolgusu enjeksiyonudur. Işık dolgusu enjeksiyonu kısa sürede tamamlanan bir işlemdir. Bu yaklaşık 1-2 yıl sürebilen çok etkili bir yöntemdir. Yetişkinlik döneminde veya yaşlılığa geçiş döneminde bu dolgu işleminden daha etkin bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bu yöntem yapıldığı andan itibaren etkisini göstermeye başlar. Uygulama süresi yaklaşık 35 dakikadır. Bu işlem kısa sürede gerçekleştirilir ve ancak lokal anestezi altında tamamlanabilir. Bu yöntemi uygulayan kişilerde herhangi bir yan etki veya tehlikeye rastlanmamıştır. Daha fazla hyalüronik asit içeren göz altı ışık dolgusu, jel formunda enjekte edilebilir bir dolgu maddesidir. Bu dolgu sayesinde morluk, torbalanma gibi tüm sorunlardan kurtulabilir, uygulama alanını aydınlatabilirsiniz.

Işık uygulaması yöntemi: En etkili yöntemlerden biri ışık enjeksiyonudur. Işık enjeksiyonu kısa sürede tamamlanan bir işlemdir.

Lazer uygulaması: Uygulanacak lazer sayesinde kolajen üretimi sağlanarak var olan morlukların azaltılması hedeflenir.

Kimyasal soyma yöntemi: Kimyasal soyma işlemi ile cilt yüzeyindeki üst katmanlar kaldırılır. Gözaltı morlukları haricinde kırışıklıklar da tedavi edilir. Uygulama sonrasında göz çevresi daha aydınlık ve canlı bir görünüme kavuşur.

Uygulanabilecek yöntemlerden biri de cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntemlerden sıklıkla tercih edilen ise göz kapağı kaldırma işlemidir. Uygulanacak işlem ile göz çevresindeki oluşan yağlanma azaltılarak mor görüntünün ortadan kaldırılması hedeflenir.

Tıbbi ve cerrahi işlemlerin alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yanlış uygulama geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.