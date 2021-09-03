Salisilik asit ile gözeneklerinizden kurtulabilirsiniz!

Genellikle iki çeşit gözenek tipi ile karşılaşılır bunlardan ilki vücudun doğal yağını serbest bırakan yağ bezelerinin oluşturduğu gözeneklerdir. Diğer gözenek çeşidi ise ter bezleri tarafından oluşturulur.

Her bireyde avuç içi ve ayak tabanı haricinde tüyler bulunur. Her tüy kökünün üstünde ise gözenekler yer alır. Tüy kökünün içinde ise normal salgılanması gereken yağ üreten bez bulunur. Bu yağ bezleri yağı serbest bıraktığında ise yağ salgısı cilde yükselerek gözenekler içinde toplanır.

Geniş gözenek sorununa yol açan nedenler ise sıklıkla şu şekildedir;

Artan tüy köklerinin hacmi; cildin doğru şekilde temizlenmemesi, makyaj ile uyuma alışkanlığı, yanlış ürünlerin tercihi tüy köklerinin ucundaki gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Bu tıkanma sonucunda ise gözenekler biriken kirden dolayı genişlemeye başlar.

Gözenek çevresinin esnekliğinin azalması; cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucu gözenekler daha kolay genişleyebilir.

Aşırı yağ üretimi; özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilerde gözenek genişlemesi daha sık karşılaşılan bir sorundur.

Merak edilen sorulardan biri: Geniş gözenekler sıkılaşır mı?

Cilt yüzeyinde bulunan normal görünümlü gözenekler sağlıklı bir cilde işaret etmektedir. Ancak genişlemeye başlayan gözenekli bir cilt ise yanlış ürünlerin kullanıldığının habercisidir. Uzman hekim tedavi ve önerileri ile geniş gözenek görünümünü azaltmak ise mümkündür.

Gözenek tedavisinde salisilik asit kullanımı

Salisilik asit beta hidroksi olan bir asittir. Sıklıkla geniş gözenek ve akne gibi cilt problemlerinde tercih edilmektedir. Salisilik asit uygulandığı bölgede gözenek iç duvarlarına temas eder, o bölgeyi soyar ve yeni yapılandırmayı uyarır. Böylece gözenek daralmasını desteklemektedir. Ölü deri hücrelerinin ya da aşırı yağ üretimi sonucu tıkanıp genişleyen gözeneklerde de en iyi sonucu sağlar. Salisilik asit cilde nüfuz ettiğinde tıkanmış gözenekleri temizlemeye çalışır. Etkili sonuç için düzenli ve uzun süreli kullanım gereklidir.

Cilt tipine uygun olmayan asitlerin kullanımı cilt üzerinde hassasiyete sebep olabileceği için mutlaka uzman dermatolog kontrolünde kullanılması gerekir.