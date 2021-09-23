Yüzünüzdeki kılcal damar probleminden kurtulabilirsiniz

Açık tenli kişilerde daha sık görülmektedir!

Kılcal damarlar, açık tenli kişilerde daha sık görülmektedir. Cilt hassasiyetine neden olan kılcal damarlar yüzde bölgesinde leke ve kızarıklığa neden olabilir. Özellikle yüzdeki kılcal damarlar kişilerin psikolojik, iş ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Yüz bölgesinde kılcal damar görünümün oluşumunun bilinen sebepleri ise; hassas cilt yapısına sahip olunması, akne ve roza hastalığı geçmişi, uzun süreli güneş ışınlarına maruz kalınması, kortizonlu krem kullanımı, radyasyon ve hormonal tedaviler, genetik yatkınlıktır.

4D Lazer, KTP Lazer ve IPL uygulamaları sık kullanılan yöntemlerdendir

Günümüzde kılcal damar tedavisi lazer ve ışık tedavisi ile etkin ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 4D lazer, KTP lazer ve IPL uygulamaları sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Uygulama sırasında kılcal damar boyunca lazer ışını uygulanır. İnce kılcal çatlaklar için lazer kılcal tedavi kullanılır. Lazer ışınının hedefi kandaki oksijenli hemoglobindir. Lazer ışını kılcal damara gönderilir. Aşırı ısınmadan zarar gören kan damarları zamanla yavaş yavaş kaybolacaktır. İnce damarlarla karşılaştırıldığında kalın damarların iyileşme süresi daha kısadır. Damarın genişliği tedavi süreci için önemlidir, çünkü kalın damar daha fazla kan ve oksijenli hemoglobin taşır. Bu yöntemler kılcal damar haricinde roza tedavisinde de uygulanabilmektedir.

Yüz kılcal damar tedavisi kişinin cilt tipine göre 3-4 kez gerektirir. Seansın 3-4 haftada bir tekrarlanması genellikle uygundur. 1-2 kür tedaviden sonra tedavi etkisini gözlemlemeye başlanır ve 3 kürden sonra tam etki ortaya çıkmaya başlar. Kılcal damarın kalınlığı, yeri ve oluşum nedeni seans süresini etkileyen faktörlerden biridir. Kılcal damarların, özellikle burundaki kılcal damarların onarılması daha uzun sürebilir. Yüzde şişlik ve şiddetli kılcal damar sorunu olan hastalarda tedaviden sonra 3-6 ayda bir tedavi seyri tekrarlanırsa daha etkili sonuçlar alınabilir ve hastalığın tekrarlaması önlenebilir.

Kılcal damar tedavisi gören kişiler ameliyattan sonra güneş kremi kullanmalıdır. Öğle vakti güneş tepedeyken güneşte kalmamaya ve şapka kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Lazer tedavi yöntemlerini uygulanamayacağı kişiler ise; gebeler, kanama bozukluğu ve epilepsi hastaları ve kalp pili olan kişiler olarak sıralanmaktadır.