10 yaş genç görünmek mümkün!

Botoks ile genç ve canlı bir yüze sahip olmak çok kolay!

Günümüzde ise bu soruna yönelik uygulanabilecek en sağlıklı ve güvenilir uygulama botoks yöntemidir. Dolgu uygulaması; genellikle yüz bölgesinin hacim olarak azalmaya başladığı bölgeler için tercih edilir. Derin kırışıklıklar, dudak-ön-burun-elmacık kemiği belirginleşmesi ve göz çevresinde oluşan çukurların tedavisinde kullanılır.

Yüz bölgesine sorunlara yönelik uygulanabilecek botoks işlemleri

Dudak bölgesi için uygulamalar: Yüz şekline uygun dolgun ve şekilli dudaklar genç bir görünüm sağlar. Günümüzde bu sorun için kullanılan prosedür dudak dolgusudur. Dudakların hacmini artırırken dudak bölgesindeki kırışıklıkları önleyebilir.

Göz kapağına için uygulamalar: Göz kapağı düşüklüğü yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır. Sadece görünümü değil sağlığı da tehdit ettiği için tamamlanabilen işlemlerle önlenebilir. Tercih edilen ameliyat blefaroplasti adı verilen göz kapağı kaldırma ameliyatıdır. Ameliyattan sonra kişilerin görsel kalitesi iyileşir ve görünümleri daha genç olur.

Kaş kaldırma uygulamaları: Kaş kaldırma uygulaması genellikle görme azalmasına ve görünümde asimetriye neden olan kaş düşüklüğünden rahatsız olan kişiler için uygundur. Günümüzde tercih edilen yöntem botoks'tur. Kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre uygulanacak yöntem belirlenir ve ardından işlem gerçekleştirilir. Uygulama sonrası kaş düşüklüğü sorunu ortadan kalkar ve alın bölgesinin görünümü de düzelir.

Dolgu yöntemi: Dolgu yönteminin genellikle tercih edilme sebeplerinden biri uygulama ve iyileşme sürecinin çok kolay olmasıdır. Başvuru öncesinde doldurulacak yer sayısı uzman tarafından belirlenir. Lokal anestezi için krem sürülür ve bölgenin uyuşması beklenir. Uyuşukluğa ulaştıktan sonra dolgu işlemi başlar. Tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak yaklaşık 30 dakika sürer. İğne ile yapıldığı için 1-2 saat boyunca iğne izi kalması normaldir. Uygulamadan 2 saat sonra iz kendiliğinden kaybolacaktır. Bu da uygulama sonrası hemen sonra normal hayatınıza devam edebileceğiniz anlamına gelmektedir. Enjeksiyon bölgesinde hafif şişlik ve kızarıklık olabilir. Bu belirtiler uygulamadan sonra 1-2 gün içinde tamamen kaybolur.