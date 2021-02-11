Demir dikeni ne için kullanılır, faydaları neler?

Ülkemizde de şifa bitkisi olarak kullanılan bitkiler arasındadır. Alternatif ve geleneksel tıp uygulamalarında oldukça yaygın kullanım alanına sahip bir bitki olan demir dikeni tip II diyabet, kolesterol ve hormonlar üzerine etkisiyle öne çıkmaktadır. Ancak bitkinin insanlar üzerinde yararlı etkisini gösteren çalışmalar henüz sınırlıdır.

Demir dikeni içeriğindeki yüksek oranda saponin ile öne çıkmaktadır. Günümüzde demir dikeni takviyesi çoğunlukla testesteron seviyelerini artırdığını iddiasıyla kullanılmaktadır. Ancak yapılan birçok bilimsel araştırmada farklı yaş ve sağlık durumunda olan kadın ve erkeklerde bu etkinin görülmediğini gösterilmiştir.

Buna ek olarak spor yapan aktif kişiler için kas artırma ve yağ dokusunu azaltması için demir dikeni (Tribulus terrestris) takviyesi kullanıldığıyla karşılaşabiliyoruz. Ancak sporcularda yapılan araştırmalar kullanılan takviyenin vücut kompozisyonunda ya da performanslarında herhangi bir fark yaratmadığını ortaya koymuştur.

Demir dikeni takviyelerinin yan etkilerini inceleyen çalışmalar takviyenin küçük bazı yan etkilere neden olduğunu göstermişse de kontrollü kullanıldığı zaman güvenli olduğunu göstermektedir.

Tüm takviyelerde olduğu gibi kullanım dozu ve önerisi için mutlaka sağlık uzmanına danışılmalıdır. Farklı etkiler için farklı kullanım şekli olabileceği gibi olası yan etkileri önlemek için mutlaka kontrollü şekilde kullanılmalıdır.