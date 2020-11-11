Kış aylarında kilo almamak için öneriler ve sağlıklı tarifler

Karbonhidratlar vücudumuzun temel enerji kaynağı olduğu gibi aynı zamanda ısı da verirler. Bu yüzden soğuk havalarda daha çok tatlı yiyecek ve içecek tüketme ihtiyacı doğar. Gün boyunca aldığımız besinlerin şeker miktarının artması, daha çok akşam saatlerinde porsiyonların değişmesi ve hareketin azalmasına bağlı olarak bu aylarda ağırlık kazanımı oldukça yaygın görülmekte.

Bunu önlemek için başlıca 5 öneriyi şöyle sıralayabiliriz;

1- Ana öğünlerde çorba tüketmeye özen gösterin. Sebzeler, kurubaklagiller, tam tahıllar ile hazırlanan çorbalar iştah yönetiminin kontrolünde önemli rol oynar.

2- Baharat tüketimi artırılmalı. Özellikle tarçın, karanfil, karabiber, pul biber gibi baharatlar hem iştah kontrolüne yardımcı olurken hem de daha çabuk ısınmayı sağlar.

3-Mevsim sebze ve meyveleri bağışıklık sistemini güçlendirirken doygunluk hissinin artırılmasına yardımcı olurlar. Karnabahar, brokoli, ıspanak, balkabağı, lahana, havuç, pırasa, nar, mandalina, greyfurt, portakal, ayva, kivi, elma, armut gibi farklı renkte sebze ve meyveler günlük olarak tüketilmelidir.

4- Su tüketimi ihmal edilmemeli. Kuru ve soğuk havalar su isteğini azaltsa bile vücudun su ihtiyacını günlük olarak sağlamak gerekir. Günlük yeterli ve düzenli içilen su sayesinde metabolizma hızı artırılırken aynı zamanda su ihtiyacı da karşılanmış olur.

5-Tek besine dayalı beslenme programlarından kaçının. Araştırmalar sağlıklı beden için en iyi beslenme modelinin Akdeniz tipi diyet olduğunu gösteriyor.

Bunun için de özetle,

-Zeytinyağı, çiğ kuruyemişler, avokado gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli.

-Yulaf, tam buğday, bulgur gibi tahıllar yenmeli.

-Nohut, fasulye, mercimek gibi kurubaklagiller sofradan eksik olmamalı.

-Meyve ve sebzelerin tüketimini artırırken daha az miktarda et ürünü tüketmek hedeflenmeli.

Bu soğuk günlerde içinizi ısıtırken aynı zamanda keyifle tüketeceğiniz, sağlıklı içeriğe sahip 4 tarif:

Elmalı- tarçınlı ılık yulaf

Malzemeler

1 bardak süt (bitkisel ya da hayvansal)

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 küçük boy rendelenmiş tatlı elma

2-3 bütün ceviz

1 çay kaşığı toz tarçın

Yapılışı

Yulafı sütte şişene kadar bekletin. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip afiyetle yiyin.

Köpüklü fit salep

Malzemeler

1 bardak sıcak süt

1 tatlı kaşığı bal veya 1 çay kaşığı salep

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Sıcak süt, frenchpress ya da süt köpürtücü yardımıyla köpürtülür. İçine salep ya da bal eklenerek biraz daha karıştırılır. Servis edilecek fincana koyularak üzerine toz tarçın eklenerek afiyetle içilir.

Baharatlı patlamış mısır

Malzemeler

1 çay bardağı mısır

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çok az tuz

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Yapılışı

Mısırlar daha önceden ısıtılmış yapışmaz tencereye eklenir ve kapağı kapatılarak patlayana kadar beklenir. Ardından küçük bir kasede zeytinyağı, tuz ve tatlı toz biber karıştırılır. Patlayan mısırların üzerine zeytinyağlı karışım eklenerek güzelce karıştırılır. Afiyetle yenir.

Balkabağı çorbası

3-4 parça balkabağı

1 çay bardağı kırmızı mercimek

İsteğe göre 1 bardak süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1 silme çay kaşığı zerdeçal

Tuz- karabiber

Su

Yapılışı

Balkabağı, mercimek, soğan, sarımsak üzerine su eklenerek balkabağı yumuşayana kadar pişirilir. Ardından blenderdan geçirilir. Bu aşamada isteğe göre üzerine süt yavaş yavaş eklenir ve karıştırılır. Ardından tüm baharatlar eklenerek 5-6 dakika daha pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.