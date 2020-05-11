Ramazanda kilonuzu koruyacak beslenme programınız hazır!

Ramazan ayında metabolizma yavaşlar. Bu nedenle yapmanız gereken ilk şey, oruç tuttuğunuz zamanlar haricinde öğün sayısını artırarak beslenmek olmalıdır.

Yumurta tüketiminin ramazanda önemi artar. Tüm besinlerin içinde en kaliteli içeriğiyle en kolay ulaşılan ürünlerden biri olan yumurtanın haşlanmış olarak tüketilmesi daha uygundur. Yumurta insan vücudunda sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması zor olan aminoasitleri ayrıca A, D, E ve B grubu vitaminleri bünyesinde bulundurur. İftarda tüketeceğiniz besinler, hafif olan sebze yemekleri, salatalar, zeytinyağlı yemekler veya posa içeriği yüksek olan kurubaklagil yemekler olabilir. Sahurda C vitamininden zengin kivi veya yeşil elma tercih etmelisiniz. Ceviz, süt, zeytin veya avokado gibi besinlerden en az birine mutlaka yer vermelisiniz.

Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizmaya ek olarak kan şekerindeki dengesizlik sebebiyle şeker ve tatlı tüketimine eğilim artar. Tatlı tüketiminizi kısıtlamanızda fayda var, tercihen sütlü tatlılar haftada 1-2 kez olabilir.

Her zaman olduğu gibi ramazan ayında da su tüketimi büyük önem arz eder. Vücudumuzun yaklaşık %60-70’i sudan oluşur. Ramazanda oruç tuttuğumuz zamanlar haricinde 8-10 bardak, yaklaşık olarak 2 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz.

Ayrıca haftanın 3-4 günü yapacağınız egzersiz ve aktiviteler yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmanızı sağlayabilir.

Ramazan kolileri nasıl hazırlanmalı, içine neler konmalı?



Ramazan kolilerinin içeriğinde genel olarak ayçiçek yağı, pirinç, un, çay, toz şeker, salça, makarna, şehriye, tuz, reçel, zeytin, Türk kahvesi gibi yiyecek ve içecekler yer alır. Verilen gıdalar genelde kalori içeriği yüksek olan besinler olması sebebiyle kilo alımına sebep olabilir. Bu sebeple ramazan kolilerinin besin kalitesi yüksek besinlerle donatılması gerekir.

Ramazan kolilerinde tam tahıllı gıdalar mutlaka yer almalıdır. Doğal karbonhidrat kaynağı olan ve lif zengini tam tahıllı ekmek, esmer ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, esmer pirinç pilavı gibi besinler yer alabilir. Bakliyat grubundan mercimek, nohut, fasulye gibi besinler eklenmelidir. Bakliyatlar, protein içeriğinin yüksekliği ile doygunluk hissi sağlar ve lif bakımından zengin besin gruplarıdır. Ceviz, badem veya fındık gibi yağlı tohumlu kuruyemişler kolide yer almalıdır. Tok tutma özelliği ve içerdikleri Omega-3 ile zihinsel gelişim sağlanırken E vitamini ile tüm hücreler yenilenir.

Kilo aldırmayan iftar ve sahur menüsü

Sahur



2 dilim tam tahıllı ekmek (50gr)

50 gr az yağlı beyaz peynir

1 adet haşlanmış yumurta (tuz eklenmemiş)

2-3 adet tam ceviz veya yarım avokado

Mevsiminde sebze ve yeşillikler

1 çay bardağı az yağlı süt

İftar

1 kase sıcak veya soğuk çorba

8 çorba kaşığı etli veya etsiz sebze yemeği/ 8 çorba kaşığı etli veya etsiz bakliyat yemeği/ Avuç içi kadar ızgara et veya tavuk

1 bardak ayran veya 1 büyük kase cacık

1 dilim ekmek veya 1 küçük parça pide

Mevsim sebzeleriyle hazırlanmış mevsim salatası

İftardan 45 dakika sonra: 1 adet herhangi bir meyve

23.00: 1 çay bardağı yoğurt (1-2 çay kaşığı tarçın eklenebilir.)