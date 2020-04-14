Çocuklu aileler için keyifli dekorasyon önerileri

Öncelikle, evinizin genelinde uygulanması gereken güvenlik önlemleri ile başlayalım. Mevcutta kullandığınız mobilyaların duvara sabitlenmesi oldukça önemli. Televizyonunuz, kitaplığınız, çerçeveleriniz… Çünkü çocuğunuz, etrafı keşfetmeye başladığında, bunlar ilgisini bir hayli çekecek, onları anlamaya ve dokunmaya çalışacaktır.

Mevcuttaki mobilyalarınız; koltuklarınız, sehpanız köşeli formlara sahip ise; bunların kenarlarına, çocuklar için koruyucu pedler takılmalı ya da oval formlar tercih edilmelidir. Çünkü, miniklerimiz büyüme evresinde çokça düşüp kalkacaktır. Düştükleri yer ise bir o kadar önemlidir, bu sebeple zemine serdiğimiz halıların yumuşak olmasına dikkat ederken toz tutmayan, bakteri barındırmayan halılar seçmeye özen göstermeliyiz.

Halılarda ve koltuk kumaşlarında önceliğimiz silinebilir ve leke tutmayan kumaşlar olmalı. Bunların başında gelen tay tüyü kumaş, bu gibi tedirginlikleri olan ebeveynlerin kullanması gereken bir tekstil ürünüdür.

Evimizin genelinde olmasını amaçladığımız dekorasyon nasıl olmalı?



Çocukların odalarını tasarlarken, kendilerinin de elbette fikirlerini almalıyız. Sevdiği bir renk, sevdiği karakterler elbette olacaktır.

Çocukların istekleri ve psikolojilerini etkileyecek tutum arasında orta yol bulmak zannedilenin aksine çok kolay. Genelde çocuk odalarında, renk seçimi ya da genel bir dekorasyon yapılırken ‘’psikoloji’’ üzerinde durulur. Sakinleştirici, dinlendirici etkisi bulunan renkler ve objeler tercih edilir. Fakat, bunun tam aksi bir taleple gelindiği zaman, odanın genel hakimiyetini sakin tonlara, çocuğunuza ait özel bir yeri, örneğin; oyun alanı, ders çalışma alanı gibi, istediği renge boyayabilirsiniz. Hem dinlendirici tonların yanı sıra odaya dinamizm gelecek hem de kendisini özel hissetmesini sağlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra kendi kişisel alanlarını yaratmakta da onlara yardımcı olabileceksiniz.

Çocuk odası mobilya seçimlerinde ise; ileriye dönük bir planlama yapılabilir. Yaşına uygun, mobilyalar çocuğunuzun hem kolay erişimi hem de kendini özel hissetmesi için çok önemli. Ama hepimiz biliyoruz ki, onlar büyürken zaman çok çabuk geçiyor. Bu yüzden, mobilyaların her yaşa uygun, zamanla dönüşebilen eşyalar olmasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca, mekanı daha kullanışlı hale getirmek istiyorsak, yatak bölümü yükseltilen, alt kısım ise oyun alanı olarak değerlendirilebilecek kompakt mobilyalar da tercih edebilirsiniz.

Salonunuzu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz

Çoğu zaman çocuklarımız kendi odalarında oynamaktansa salonda oynamayı tercih ederler. Bu yüzden bu alanı hem kalabalık göstermeden hem de eğlenceli bir ortak alana nasıl dönüştürebiliriz ona bakalım. Salonunuzun bir köşesini çocuğunuzun rahatça oynayabileceği sınırları az bile olsa belirlenmiş bir alan yaratın. Bu kendi dekorasyonunuzla uyumlu eğlenceli bir çadır olabilir, kitaplığınızdaki bir iki rafı ona ayırıp renkli kutulardan, sepetlerden yaptığınız oyunlar olabilir, güzel yerlere konumlandırabileceğiniz minik renkli puflar olabilir. Ya da konseptinize uygun seçeceğiniz çerçeveler ile, çizdiği resimlerden hazırladığınız kolaj çalışması olabilir.

Çocuklar büyüyene kadar yıpranmış eşyaları kullanıp, onlar büyüdüğünde ise yenileme fikri hemen hemen her ailenin düşündüğü bir fikirdir. Bu düşünce, çocukların daha küçük yaşta estetik anlayışını bozmakta ve ebeveynlerin de pozitif algısını eksi bir yöne dağıtmaktadır.



Evin diğer bölümlerinde neler uygulanabilir?

Çocuğunuz siz nereye giderseniz gidin orada oynamaya başlayacak ve bu yüzden; siz mutfakta çalışırken, onun da uğraşabileceği bir alanı olsa hiç de fena olmaz. Bu, yazı tahtası şeklinde sizin de kullanabileceğiniz mutfağınıza şıklık getirebilecek bir menü tahtası olabilir.

Diğer bir bölüm ise; çocukların genelde uğramayı pek sevmediği banyolardır. Hem onları özendirmek hem de banyonuzu keyifli hale getirmek için, renkli ve eğlenceli objeler kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, çocuğunuzun kolayca erişimi için her zaman kenarda bir basamak bulundurabilirsiniz.

Çocuklu ailelerimiz evlerini dekore ederken, sadece bunlara dikkat etmeli, sonrasında eğlenceli mekanlar onları bekliyor olacaktır.



