Yaşam dengesi için 3 atölye, 1 eğitim programı!

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite koçluğu ile öğrenci koçluğu hizmetlerinin yanı sıra organizasyonel beceriler koçluğu eğitimi veren, koçluk atölyesi çalışmaları gerçekleştiren ve yönetim becerileri alanında seminerler düzenlenen Life Balance Coaching Center, Şubat ayında Kozyatağı ByOtell'de "Kaygı Atölyesi", "Çocuğum ve Ben Atölyesi", "Organizasyonel Beceriler Koçluk Eğitimi" ve "Bu Hayat Benim" konulu üç atölye çalışması ve bir eğitim programı düzenliyor.

KAYGILAR, BENLİK VE ÇOCUKLAR

Atölye çalışmaları arasında yer alan ve dört oturumdan oluşan Kaygı Atölyesi;

1. grup 1. oturum 9 Şubat,

2. oturum 16 Şubat,

3. oturum 23 Şubat,

4. oturum 1 Mart,

2. grup 1. oturum 11 Şubat,

2. oturum 18 Şubat,

3. oturum 25 Şubat,

4. oturum 3 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Atölye çalışmasının 1. oturumunda bedenin yaşadığı gerginliğe karşı rahatlamanın sağlanması, 2. oturumda bedene rahatlamayı hatırlatan çapa çalışması, 3. oturumda endişeli anların bedende tanımlanması, bedenin rahatlamayı hatırlaması için keşif, 4. oturumda ise diğer oturumlarda yapılan çalışmalarda karşılaşılan zorlukların belirlenmesi ve çözüm yollarının keşfedilmesiyle endişe ve rahatlamanın bedende mekanizma olarak kontrolü katılımcılarla paylaşılacak.



Life Balance Coaching Center'ın 9, 11, 23 ve 25 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği ikinci etkinlik olan Çocuğum ve Ben Atölyesi'nde 'ebeveyn tipleri', 'çocukla sağlıklı iletişim kurmanın yolları', 'ebeveyn olarak biz' konuları ele alınacak ve ebeveyn gelişim atölye çalışması gerçekleştirilecek. 16 ve 18 Şubat tarihlerinde "Bu Hayat Benim" konulu atölye çalışmasında ise yaşam çemberi ve hayat akışına yön belirleme konusunda bilgi aktarılacak, meditatif çalışma ve kişisel gelişim atölyesi gerçekleştirilecek.

ORGANİZSYONAL BECERİLER EĞİTİMİ

Life Balance Coaching Center'ın 10 Şubat'ta 1. oturumunu, 12 Şubat'ta 2. oturumunu düzenleyeceği "Organizasyonel Beceriler Koçluk Eğitimi" programında ise organizasyonel becerilerde yetersizlikler, düşünce, duygu ve davranış yönetimi, stres yönetimi, motivasyon, mekan yönetimi, malzeme yönetimi, zaman yönetimi, planlama ve önceliklendirme, dikkat, odaklanma ve hafıza konularında katılımcılara bilgi aktarılacak ve ön görüşme örneği ile ilk seans örneği hakkında deneyimler paylaşılacak.



Atölye çalışmaları ve eğitim programı, Life Balance Coaching Center'ın kurucusu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite uzmanı ve öğrenci koçu Esin Aybar tarafından gerçekleştirilecek.

Gençlere ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları ve eğitim programına katılım biletix yoluyla yapılıyor.