Yaratıcı çocuklar ''Yaz Okulu'' buluşması

Yaz herkes için hele de çocuklar için “tatil” demektir. Bu dönemde dinlenmek, eğlenmek şarttır ama yanında bir de öğrenmek, yaratmak, zihinleri hareketlendirmek için bir şans yakalanırsa daha verimli geçer. Gelişen Düşünceler Kulübü (GDK), hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi bir arada sunuyor. GDK, çocukları 1-26 Temmuz tarihleri arasında eğlenirken öğrenmeye davet ediyor.

Gelişen Düşünceler Kulübü, Mutlu bireyler, mutlu aileler ve mutlu çocuklar için buluşma yeri sloganıyla doğmuş bir merkez. Sloganları “ZEKANI PARLAT”! “Yaşayan Gelişim” denen kavramı yani; bedensel, algısal, bilişsel, duygusal, ruhsal ve sosyal alanların tümünde, her yönden gelişimi desteklemek için eğitimler programlamayı amaç edinmiş bir ekip var orada. Yaşayarak, düşünerek, hissederek, sorgulayarak, anlayarak, deneyimleyerek yani; aktif katılımla ve birlikte doğal öğrenme yollarıyla hep birlikte öğrenmek gerektiğine inanıyorlar. İşte GDK’nın bu, çocuğa çok kıymet veren ekibi,a 6-13 yaş için, güzel bir yaz programı hazırlamış. Eğlenerek, anlayarak, sorgulayarak öğrenme üzerinden gidiyor. Değer yaratmak, sürekli gelişimde olmak için yaz okulu aktiviteleri de görmeye alışmadığımız bir içeriğe sahip. Bu yaz okulunda, kitaplar okunacak, deneyler yapılacak, sanat ve kültür kavramı aşılanacak, filmler seyredilecek, liderlik kavramı irdelenecek, çizgi roman karakterleri yaratılacak, hamurlara bulaşılacak ve geri dönüşüm sanatıyla üretilip, beden perküsyonuyla coşulacak…

Programda neler var?

- Güne çocukları canlandırıcı, hafızaları kıpır kıpır yapıcı “Canlandırıcı Oyun Saati” ile başlanacak ve hafta boyunca ardı ardına yapılacak.

- “Yaratıcı Okuma” atölyesi, her hafta 1 kitabın seçildiği, kitabın kapağından sonuna kadar sorular sorarak ilerlenen, bazen kitabın kahramanı olunan kitapla birlikte yolculuğa çıkılan tüm çocukların coşkuyla katıldığı bir etkinlik

- ''Altın Eller” çalışması her gün yapılacak. Çocuklar bu zaman diliminde, ellerini, zekalarını ve duygularını bir arada çalıştırarak üretimler yapacaklar. Bu bölümde işin içine bazen de biraz muzurluk katılacak; dondurmalar, kekler, şeker hamurundan yenilecek bol bol eğlenilecek.

- Yaparak öğrenme için “Bilim Saati” de var bu yaz okulunun programında. Çocuklar bu kapsamda, deney ekipmanlarını tanıyacak, nasıl kullanacaklarını öğrenecek, deneyler yapacak ve hayatın nedenlerine, niçinlerine cevaplar arayıp kalıcı öğrenmeyi sağlamış olacaklar.

- “Yaratıcı Yazma” atölyesinde, başta yaratıcı drama ile kahraman kavramını algılayacak olan çocuklar, ardından yazmanın dinamiklerini öğrenecek ve kendi kahramanlarına kendileri karar verip, ekip olarak baştan sona bir hikâyeyi kurgulayacaklar.

- “Dikkat Çalışması” saatleri ile günümüz çocuklarının en büyük sorunu olan dikkat dağınıklığı konusunun üstünden geçmiş, alıştırmalar yapmış olacaklar. Konsantrasyon ve göz-el-beyin koordinasyonu alıştırmaları yapacak, beyinden okuma tekniğini öğrenecekler.

- “Hikayeler ile Liderlik” liderlik doğuştan gelen bir karakter özelliği olarak algılansa da aslında öğrenilebilir tarafları olduğundan hareketle yapılandırılmış bir atölye. Burada kavram, eğitmenin kendi geliştirdiği teknik ve süreçle çocuklara ince ince anlatılacak. Detaylar üzerine düşündükçe, kriterleri oyunlarla, masallarla belirlendikçe, her çocuğun içinde bir yerlerde olan liderlik kendiliğinden gelişecek.

- Sadece kültürel ve entelektüel donanım için kurgulanmış sanmayın bu yaz programını çünkü öyle değil. İşinin çocuk olduğunu bilen ekip, minik bedenleri de unutmamış ve bunun için de iki tane şahane aktivite eklemiş programa. Bunlardan birincisi “Yoga”

- İkincisi, gördüğün müzik, duyduğun dans sloganıyla var olan, “Beden Perküsyonu-Hareket, Ritim ve Müzik” atölyesi. Bu etkinlikte çocuklar müzikle dansın birbirine karıştığı, dansın işitildiği, müziğin görüldüğü, zihinlerin ters köşeye yattığı çok zevkli bir atölye çalışması ile karşılaşacaklar.

- “Genç Müzeciler İz Peşinde” gençlere sanat izleyicisi olmanın tekniğini anlatan bir atölye. Müze nedir, müze neden gereklidir, müzenin görevleri nelerdir, eser nasıl incelenir, kronoloji ne demektir gibi sorulara cevap bulmak işin ilk aşaması, Sanat yapıtını incelerken kullanacağı eleştirel tavrı, kültürel çevresini oluştururken de kullanabilmesini sağlamak ise ikinci…

- “Çizgi Roman Atölyesi” Çizgi karakterleri sevmeyen, “Keşke bunları ben de çizebilseydim” demeyen çocuk neredeyse yoktur. Bu etkinlikte; çizgi romanın ne tür bir sanat olduğu anlatılacak, hikâye nasıl tasarlanır, karakter nasıl yaratılır öğrenilecek ve çizgi romanı renklendirme, metni çizgi romana dönüştürme aşamaları uygulamaları yapılacak.

- “Ne Renk Düşünüyoruz?” Kişisel olarak çocuğun kendini tanıması, tanırken düşünmesi, seçenekler içinde karar verebilme yetisini geliştirmesi için kurgulanmış, kâğıtla kalemle, oyunla yapılan bir çalışma.

www.gelisendusunceler.com

Yer: Gelişen Düşünceler Kulübü (GDK)

Adres: Cemil Topuzlu Cd., İş Bankası Blokları, F Blok K:1, D:2

Fenerbahçe / Kadıköy / İstanbul

Telefon: (0216) 449 65 94