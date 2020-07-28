Yapıştırıcı lekesi nasıl çıkarılır?

Bu yöntemleri uygulayarak zorlu yapışkan lekelerinden kurtulabilirsiniz. İşte detayları...

Aseton ile...

Yapıştırıcı izlerinden kurtulmak için ilk başvurulan yardımcılardan biri aseton. Lekenin olduğu yere uygulayarak bu zorlu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Ancak halı ve kıyafetinize zarar vermemesine dikkat edin. Bunun için uygulamadan önce denemenizde fayda var.

Sıcak su işinizi kolaylaştırır

Halınıza veya bir cam yüzeye bulaştıysa ilk olarak lekeyi bulaştığı yüzeyden temizleyebildiğiniz kadarıyla temizleyin. Bunun için yüzeye zarar vermeyecek şekilde kazımayı deneyebilirsiniz. Daha sonra bir kaba sıcak su koyun ve temiz bir bezi bu suda ıslatın ve halınızı silin. Ardından da sıcak sabunlu su ile tekrar temizleyin. Cam objelerdeki izleri çıkarmak için de eşyalarınızı sıcak sabunlu suda bir süre bekletip süngerle güzel ovalayın.

Sirkeyi de deneyebilirsiniz

Giysinize bulaşan yapıştırıcı lekesini fazla beklemeden ve kurumadan temizleyin. İlk olarak deterjanlı suda yıkamayı tercih edebilirsiniz. Eğer bu yöntem işe yaramazsa yarım çay bardağı kadar beyaz sirkeyi kaynatın ve kıyafetinizi sirkeye batırıp soğuyana kadar bekletin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.