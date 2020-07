Duyguların ve düşüncelerin gerçeğini ortaya çıkaran bilimi ve ülkemizde oldukça sevilen "Lie To Me" dizisine konu olmuş çalışmalarıyla tanınan 20. yüzyılın en başarılı bilim adamlarından Paul Ekman, "Yalan Söylediğimi Nasıl Anladın?!" kitabı ile sosyal ve duygusal hayatımıza yalansız bir pencere açıyor.

Bizlere ilk önce kendi kendimizin dedektifi olmanın yollarını, sonra da bu tespitlerimizi insan ilişkilerimizde nasıl kullanacağımızı öğretiyor. Kitabın her bir bölümünde detaylı olarak ele alınan temel duygularımız, doğası ve genel özelliklerine dair önemli ipuçları ile birlikte okuyucuya sunuluyor. Ekman, bu duyguları araştırması boyunca arşivlediği fotoğraflarla detaylı olarak bizlere açıklıyor, hangi koşullarda ortaya çıktıklarını tüm derinliği ile örnekliyor ve başka duygularla birlikte ne şekilde deneyimlendiğini gösteriyor. Bu duyguların başkalarının yüzlerine nasıl yansıdığını anlayabilmemiz için, bizlere, önce kendimizin uygulayabileceği alıştırmalar sunuyor; bu “basit” kas hareketlerini özel yaşantımızda ve işyaşantımızda nasıl yorumlayabileceğimize dair müspet önerilerde bulunuyor.

“İnsanlar mutlu olmak isterler. Pek çoğumuz bir tiyatronun güvenli sınırları ya da bir romanın arka ve ön kapakları dışında korku, kızgınlık, mutsuzluk ve ıstırap gibi duyguları deneyimlemek istemeyiz. Yine de bu duygular olmadan da yaşayamayız. Buradaki mesele, bu duygularla nasıl daha iyi bir hayat sürdüreceğimizdir. Kişinin duygusal yaşamının gelişimi konusunda son kırk yılda öğrendiğim ve yararlı olduğuna inandığım her şeyi bu kitaba dahil ettim. Yazdıklarımı çoğunlukla kendi deneylerimle ya da duygular üzerine çalışan diğer bilim insanlarının deneyleriyle destekledim. Uzmanlığım ağırlıklı olarak duyguların yüzdeki ifadelerinin okunması ve ölçülmesi üzerine gelişti. Bu konuda, oldukça donanımlı bir biçimde, karşılaştığım yabancıların, dostların ve aile fertlerinin yüzlerindeki neredeyse herkesin gözünden kaçan incelikleri görebilir hale geldim; böylelikle çok fazla bilgi topladım. Anlattığım şeylerin pek çoğu, yüzdeki ifade biçimleri konusunda yapmış olduğum kültürler-arası çalışmalardan etkilendi. Bu çalışmalardan elde ettiğim kanıtlar genel olarak psikoloji disiplinine, özel olarak ise duygulara bakış açımı mutlak anlamda değiştirdiler.” - Paul Ekman

Paul Ekman’ın keşfi, başarısı ve hayatı, FOX’un popüler dizisi Lie To Me’ye konuk olmuş, baş kahraman olan Dr. Cal Lightman, kendisinden esinlenilerek yaratılmıştır. Paul Ekman’ın yayınlandığı tarihten itibaren bestseller özelliğini kaybetmeyen kitapları ve Lie To Me dizisi, duygularımız ve istemsiz hareketlerimiz arasındaki işleyişi yansıtarak, duygusal ve sosyal hayatımızı geliştirmemiz yönünde yepyeni bir vizyon kazanmamıza sebep olmuşlardır.