Tamamen masallardaki gibi bir aşk yaşayan iki gencin hikayesi anlatılıyor! Her şey bir varmış bir yokmuş… Özcan Deniz’in yazıp aynı zaman da başrolünü oynadığı muhteşem aşk filmi ya sonra vizyondaki yerini aldı.

Unutulmayan o ilk dokunuş, asla yeri dolmayan sözcüklerin bir bir aşka gelişi ve göz göze geçen gecelerin sonunda; aşk masalının mutlu kahramanları oldular. Uyuyan güzel ve beyaz atlı prens gibi, külkedisi ve hayalindeki sevgili gibi... Onlar da evlendiler.

Peki, mutlu sona ulaşanlar, hep mutlu yaşarlar mı?

Gerçeğe dönüşen hayaller değerini yitirdiğinde, uyuyan güzel hiç uyanmamayı dilemiş olamaz mı? Mutluluk, masalın bittiği yerde son bulur. Masalları kıskandıracak bir aşk yaşadılar, kimsenin hayal edemeyeceği kadar çok istediler ve evlendiler. Ama bilmedikleri bir şey vardı: Biten bir masaldan geriye kalan, hayatın gerçekleri olacaktı.

Ve işte! Bu mutlu sonla başladı her şey...