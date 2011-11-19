Winx Club'dan ilk Türkçe müzikal!

Winx Club’ın çocuklara bir sürprizi var! Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan Winx Club Müzikali, aralık ayında Maslak’taki TİM Show Center’da başlıyor. Aralık ayında başlayacak olan yerli ekiple hazırlanan müzikal tüm çocukların ilgi odağı olacak!

Dünyanın en popüler lisans karakteri Winx Club, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyor. Winx Club ile Altınok Tiyatrosu’nun işbirliği ile gerçekleşen proje, Türkiye’nin ilk yerli ve lisanslı çocuk müzikali olma özelliği taşıyor. Aralık ayında Tim Show Center Fettah Aytaç salonunda perdelerini açan müzikalin senaryosu, kostümleri, oyuncuları, hikâyesi ve kurgusu İtalyan Winx Club lisanslı çocuk karakterinin birebir çizgilerinden esinlenilerek tamamıyla Türkiye’de gerçekleştirildi.

Winx Club hikâyelerinden hayata geçirilen Winx Club Müzikali’nde en popüler Bloom, Stella, Flora, Muisa, Layla ve Tecna perileri ile altı uzman başrollerde oynuyor. Bir müzik yarışmasını konu alacak olan Winx Club Müzikal’inde çocuklar Winx Club şarkıları ile keyifli vakit geçirirken, eşsiz dans gösterileri ile çok eğlenecekler.

Tamamı konservatuarlı profesyonel bir ekip tarafından sahnelenecek olan Winx Club Müzikali’nde toplam 30 kişilik bir ekip yer alıyor. Winx Club Müzikali’ne özel dikilen 40’dan fazla kostümün tasarımları İtalya’da gerçekleştirildi. Müzikalde aynı zamanda daha önce yapılmamış ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan özel ses ve ışık efektleri yer alacak. Müzikale özel bu sihirli efektler ile çocuklar, müzikali izlerken kendilerini Winx Club’ın sihirli dünyası içerisinde bulacaklar.

İstanbul’da Tim Show Center Fettah Aytaç Salonu’nda Winx hayranı yüzlerce çocukla buluşacak olan müzikalin biletleri Biletix’den satılacak. Aralık ayında başlayacak olan Winx Club Müzikali nisan ayına kadar sahnelenecek.

Biletix

Tim Show Center