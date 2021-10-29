Whatsapp Grup İsimleri - En Güzel, Komik, Etkileyici, Havalı Ve Troll Grup İsim Önerileri İle Anlamları

Whatsapp grup isimlerini seçerken konuya ve kişilere uygun olmasına dikkat edilmelidir. Resmi gruplarda komik isimler kullanmak yerine etkileyici olanlarını tercih etmek daha doğrudur. Eğlenceli gruplar içinse komik, etkileyici ve havalı isimler tercih edilmelidir.

Whatsapp En Güzel Grup İsim Önerileri ile Anlamları

En çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri Whatsapp'tır. Burada oluşturulan gruplar için güzel isimler bulmak uygulamayı daha eğlenceli bir hale getirir. Kim Açtı Bu Grubu, Canı Sıkılanlar, Eğlenceli Tayfa, Gececiler, Spiderman en güzel grup isimleri arasındadır. Bordo Bereliler, Komandolar, Matrak, Pilavlı Sohbet de grup isimlerinde kullanılabilir.

Whatsapp En Komik Grup İsim Önerileri ile Anlamları

Genellikle aile veya arkadaş ortamı için hazırlanan gruplarda eğlenceli isimlere ihtiyaç duyulur. Erkek grupları için Tek Maçtan Yatanlar, Raydan Çıkanlar, Aslanlar, Sorun Yapanlar tercih edilebilir. Yakın kız arkadaş grupları için Gossip Girls, Dedikodulu Hava Sahası, Damsız Girilmez isimleri konulabilir.

Aile gruplarına konulan isimler daha komik ve eğlenceli olur. Bu nedenle Yaprak Dökümü, Kan Bağı, Süperstarlar, Aile Şeysi, (Soyadı) Krallığı, Yuva tercih edilebilir. Yalnızca kardeşler veya yakın kuzenler için açılan grup isimleri Güçlü Bağlar, Fantastik Kardeşler, Maskeli Kuzenler olabilir.

Whatsapp En Etkileyici Grup İsim Önerileri ile Anlamları

Eski arkadaşları bir arada toplamak için açılan grup isimleri Hani O Günler, Bu Son Olsun, Şimdi Evli, Telsiz, Bozma Starlar olabilir. İş gruplarında Gözde Mühendisler, Beyin Fırtınası, A Takımı, Survivor Konsey, Beyaz/Mavi Yakalılar tercih edilebilir.

Kırmızı Masa, Altın Yakalılar, Zirvedekiler, Kazananlar Klubü, Uyumsuzlar, Yürüyen Ölüler isimleri de oldukça etkileyicidir. Ayrıca gruplara Bıyıksızlar, Kamu Meydanı, Sorunlular, Çöp ve Biz, Sözde Mezunlar, Sadece Konuşun isimleri konulabilir. Böylelikle sohbetten ve adından dolayı hem eğlenceli hem de etkileyici gruplara sahip olunabilir.

Whatsapp Havalı Grup İsim Önerileri ile Anlamları

Havalı grup isimleri arasında Bilinmeyenler, Tutunamayanlar, Yenilmezler, Sadece Yaz, Pandemi Sakinleri vardır. Ayrıca güncel olaylardan esinlenerek yeni adlar türetilebilir. İncinmişsin, Mekanın Sahipleri, Çevrimiçi Buluşma, Online Sohbet veya Covid ve Köpekler Giremez isimleri bu duruma örnek olarak verilebilir.

Kurtlar Konseyi, Mayınlı Alan, Çıkış Yok, Hızlı ve Bekarlar, Alemin Kralı, Grup Kırmızı Alarm oldukça havalı Whatsapp grup isimleridir. Azdan Az Çoktan Çok, Just Single (Sadece Bekar), Happy House (Mutlu Ev), Aile Bağları, İnsan Grubu isimleri havalı gruplara oldukça yakışır. The Güzellik, Geri Dönüşüm Kutusu, Kraliçe Locası, Bir Yer Bulalım veya Dünyadan Uzak isimleri de gruplarda kullanılabilir.

Whatsapp En Troll Grup İsim Önerileri ile Anlamları

Troll Whatsapp grup isimlerinde genellikle yaşanmış komik olaylardan alıntı yapılır. Sınıf gruplarında Yalnızca Not, Boş Yapmayalım, Konu Dışında Konuşma, Zaman Değerli, Sadece Ders gibi iğneleyici ve komik isimler tercih edilebilir. Arkadaşlar arasında Diriliş Arkadaş, Muhteşem Grup, Atara Atar Gidere Gider, Adını Dağlara Yazdım grup isimleri kullanılabilir.

Troll grup isimlerine Şehrin Yıldızları, Parlayan Yıldızlar, Suskunlar, Sürü, Üç Aptal, Elektrik Alanlar, İbreti Alem ve Duymayan Kalmasın örnek verilebilir. Tek Taşı Kendim Aldım, Kayıp Bulundu, Kara Göründü, Mafya Babaları/Anneleri, Üç Harfliler en çok beğenilen grup isimleri arasındadır. Ayrıca Atomik Reaktörler, Çok Zamanlı Çalışanlar, KPSSzede, Olay Yeri İnceleme isimleri de troll gruplara uygundur.