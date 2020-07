Vodafone İstanbul Calling’te iptal edilen etkinlikler

Ülkemizde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Pozitif Live tarafından Vodafone İstanbul Calling kapsamında gerçekleşmesi planlanan bazı etkinlikler iptal edilmiştir. Konserlerin akıbetiyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

İptal edilen etkinliklerin listesi altta yer almaktadır:



* Zaz: 15 Haziran Parkorman

*Indie Park: The National, Noah & The Whale, Emiliana Torrini: 23 Haziran Parkorman

*Bloc Party: 26 Haziran Parkorman

*Dance Day: The Prodigy, Basement Jaxx & Jaguar Skills: 29 Haziran Parkorman

*Alternative Park: Thirty Seconds to Mars, The Maccabees, !!!: 30 Haziran Parkorman

*Sigur Ros: 2 Temmuz Parkorman

*Urban & Hip-Hop Day: Snoop Dogg, CeeLo Green & Nas: 7 Temmuz Parkorman



Bilet iadeleri için Biletix en kısa zamanda bilet satın alanlarla e-mail ve SMS yoluyla iletişime geçecektir.

NOT: Vodafone İstanbul Calling kapsamındaki yan etkinlikler de aynı sebeplerden ötürü iptal edilmiştir.



İptal olan yan etkinlikler



* David Lynch presents Chrysta Bell: 12 Haziran Babylon

*A Tribute To Lynch AFTER PARTY: 12 Haziran Babylon Lounge

*Derrick May & Jimmy Edgar: 28 Haziran Babylon

*Plak Şirketleri Paneli: 13 Haziran Babylon

*Derrick May Söyleşisi: 28 Haziran SEA Institute

*Başka Bir Ses Mümkün Vol. 2: 19 Haziran Salt Beyoğlu

*Başka Bir Ses Mümkün Vol. 3 ‘Çocuklarla Müzik Atölyesi’: 13-21-27 Temmuz SEA Institute

*Cam Butler: 27 Haziran Salt Beyoglu

*Demonation: 5 Temmuz Babylon

*Seramik Atölyesi: 6 Temmuz Zen Seramik

*Lori Goldston: 10 Temmuz Salt Beyoğlu

*Ebru Atölyesi: 13 Temmuz Galatart Ebru Atölyesi

*PANEL NO.3 “Müzik Medyası”: 13 Temmuz Pera Müzezi Oditoryum