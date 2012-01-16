Eski bir gazeteci olan Sevda Turgut, Van depremine karşı duyarsız kalmayanlardan. O, Van’da yaşam mücadelesi veren insanlar arasından kadınları seçiyor ve onlar tarafından deprem sonrası neler yaşandığını ele alan bir kitap hazırlıyor.

İletişim ve strateji danışmanlığı yapan Sevda Turgut, fotoğrafçı Serra Akcan’la birlikte başladıkları çalışmaya ilişkin şu sözleri söylüyor;

“Depremin ardından meydana gelen kötü hava koşulları ve Van’ın coğrafik konumu kadınların yaşamını birkaç kat daha zorlaştırıyor. O bölgede kadınlar için zaten çok zor olan yaşam, depremin sonuçlarıyla birlikte daha da zorlaşıyor. Çocuklarının ve aile büyüklerinin, barınma, ısınma, yeme-içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak, onları bir sonraki güne hazırlamak kadınların üzerine ağır bir kaya gibi düşüyor. Bir tarafta ölülerinin acısı, üzerlerine yıkılan damları, bir tarafta da hayatta kalma mücadelesi... Van’da kadın olmak zor sözün kısası. Biz gördüklerimizi ve gördüklerimiz karşısında hissettiklerimizi başka coğrafyalarda yaşayan kadınlara ulaştırabilmenin bir yolu olarak görüyoruz bu çalışmayı. Kitabımız; kadınların, özellikle de anne olan kadınların isterlerse savaşları ve diğer tüm acıları durduracak güce sahip olduklarını hatırlatmak içindir. Eğer kitabımızın baskısı konusunda destek görebilirsek, satışından elde edilecek gelir Van’da yaşayan kadınlara ulaştırılacaktır.”