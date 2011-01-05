Valsin Anavatanında 2011 Coşkusu!

İş Sanat’ın klasikleşen “Yeni Yıl Konserleri”nin bu yılki konuğu 6–7 Ocak akşamı valsin anavatanı Viyana’dan Strauss Festival Orchestra Vienna olacak.

Dünya çapında geleneksel Viyana müziğinin otantik yorumcusu olarak tanınan Strauss Festival Orchestra Vienna, şef Peter Guth yönetiminde, büyüleyici sese sahip iki solistle üst üste iki gece gerçekleştireceği ve bir dansçı bir çiftin danslarıyla renk katacağı performansla izleyicileri büyüleyecek.

Kurulduğu 1978 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında düzenlenen başlıca müzik festivallerindeki sayısız parlak performansları, yankı uyandıran TV konserleri, CD kayıtları, Amerika, Asya ve hemen hemen tüm Avrupa’da verdikleri konserlerle geleneksel Viyana müziğinin elçisi olan topluluk, İş Sanat’taki konserine orkestranın sanat yönetmenliği görevini de sürdüren Peter Guth yönetiminde çıkıyor.

Strauss Festival Orchestra Vienna dışında Vienna Symphony Johann Strauss Ensemble, The Vienna Strauss Soloists ve ORF Symphony Orchestra gibi saygın toplulukların direktörlüğünü yürüten Peter Guth, Johann Strauss geleneğine uygun olarak orkestrayı kemanı ile yönetiyor.

Konserin solistleri ise genç yaşına rağmen pek çok ülkede verdiği konser ve resitallerle günümüzün aranan sopranolarından Mara Mastalir ve üç kıtada gerçekleştirdiği performanslarıyla yoğun bir konser programı sürdüren, geniş bir operet repertuarının yanı sıra Ravel, Britten ve Puccini’yi kapsayan zengin bir opera repertuarına da sahip olan bariton Daniel Serafin. Koreografisi Raffaela Pegani’ye ait dansları sergileyecek dansçılar Maria Larsson ve Christian Musil olacak.

Strauss’un saf tınılarının ve neşe dolu ezgilerinin en güzel örneklerinin seslendirilmesinin yanı sıra, bir dansçı çiftin danslarıyla renk katacağı bu iki özel konser İş Sanat’ın İstanbullulara yeni yıl hediyesi olacak. Yeni Yıl Konseri: Strauss Gecesi Strauss Festival Orchestra Vienna konseri 6–7 Ocak tarihlerinde saat 20.00’de İş Sanat’ta; biletler İş Sanat Ana Gişe ve Biletix’te…

Program

J. Strauss

Die Fledermaus (Ouvertüre, Tik-Tak-Polka, op. 365)

Wiener Blut (Grüß‘ dich Gott du liebes Nesterl, Auftritt der Gräfin)

Der Zigeunerbaron (Einzugsmarsch, Bruder komm zum Militär, Werberlied des Grafen Homonay, Schatz-Walzer op. 418)

Im Krapfenwaldl, Polka française op. 336

Wiener Blut (Das eine kann ich nicht verzeih’n Duett)

Prinz Methusalem (Banditen-Galopp op.378)



F. Lehár

Die lustige Witwe (Weiber-Marsch, Lippen schweigen)

Frasquita (Schatz, ich bitt' dich, komm‘ heut' Nacht)

Eva (Zwanzinette)

Paganini (Liebe, du Himmel auf Erden)

Das Land des Lächelns (Dein ist mein ganzes Herz)

J. Strauss

An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314

E. Kálmán

Die Csárdásfürstin (Heia in den Bergen, Jaj Mamám)

Tarih: 6 Ocak Perşembe-7 Ocak Cuma

Saat: 20.00

Yer: İş Sanat

Satış Noktaları: Ana Gişe - 0212 316 10 83