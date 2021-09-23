Valorant nasıl oynanır, nasıl giriş yapılır? Valoran oyunu kaç kişi oynanır, takımlar kaç kişilik?

Valorant oyunu, Riot Games tarafından geliştirilip yayımlanan free-to-play çok oyunculu olan taktiksel bir birinci şahıs nişancı nitelikli video oyununu ifade etmektedir. İlk olarak Ekim 2019 tarihinde Project A kod adı altında yayımlanan bu oyun, 7 Nisan 2020 tarihinde sınırlı erişim ile birlikte kapalı beta dönemine başlamıştır ve daha sonra da 2 Haziran 2020 tarihinde resmî bir şekilde yayınlanmıştır.

Valorant Nasıl Oynanır?

Valorant oyunu esas olarak nişancılığa dayalı olan bir silah oyunudur. Dünyanın birçok ülkesinde yer alan oyuncuların aynı anda tek bir sunucu içerisinde oynadığı bir oyundur. Oyunda pek çok karakter bulunmaktadır. Karakterlerden birinin seçilmesi ile birlikte takım ile beraber karşı takıma karşı mücadele verilerek oyunu oynamak mümkün olmaktadır. Oyunda asıl amaç karşı rakip takımın oyuncularını öldürmektir.

Valorant Oyununa Nasıl Giriş Yapılır?

Valorant oyununa girebilmek için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. İlk olarak Valorant oyununun resmi adresine gidilir ve hemen oyna seçeneğine tıklanır. Ardından hesap oluştur seçeneğine tıklanır. Kişisel bilgiler girilir ve e-mailin içerisine gelen mail kontrol edilir. Oyunu indir seçeneğine tıklanır ve bu şekilde oyun indirilerek oyuna giriş yapılır.

Valorant Oyunu Kaç Kişi İle Oynanır?

Valorant oyunu beş kişiye karşı beş kişi temelli oynanmakta olan bir oyundur fakat kimi oyun modlarında tek kişi olacak şekilde oynamak da mümkün olmaktadır. Valorant oyununda normal nitelikteki bir FPS oyununda mevcut olduğu gibi silahlar ve zırhlar bulunmaktadır. Bu oyunun öbür FPS oyunları ile kıyaslanması durumunda ortaya çıkan en büyük farkı özel becerilere sahip olan karakterleri alabiliyor olmaktır.