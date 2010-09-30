Vahşet Tanrısı Bu Sefer de Ankara’yı Sarsacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun iddialı oyunu Vahşet Tanrısı, ödüle doymayan oyuncuları ve ilginç konusuyla Ankaralı izleyicileri tiyatroya doyuracak.

Vahşet Tanrısı adlı oyundaki başarıları ile Zerrin Tekindor, 14. Afife Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu” ödülü’nü; Ülkü Duru 2009 – 2010 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın en başarılı kadın oyuncusu” ödülünü aldı.

1 – 9 Ekim tarihleri arasında Küçük Tiyatro’da sahnelenecek olan İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Vahşet Tanrısı” nı Yasmina Rezza yazdı, Zeynep Avcı’nın dilimize çevirdiği oyunun rejisörü Celal Kadri Kınoğlu. Dekoru Behlüldane Tor’a, kostümü Serpil Tezcan’a, ışığı Ayhan Güldağları’na ait oyunda; Ülkü Duru, Zafer Algöz, Zerrin Tekindor, İşdar Gökseven rol alıyor.

Oyunun Konusu

Çocukları kavga etmiş olan iki aile medeni bir uzlaşmaya varmak istemektedir. Kibarca (!) konuşmaya başlarlar aralarında. Ama sonunda kıyamet kopar. Çünkü hayatları farklı mutsuzluk biçimlerinden oluşan bu dostlarımız şu gerçeği bilmiyorlardır: İnsan aşkı ve evliliği hayalleriyle –yeteneğiyle- yaratır ve karakteriyle mahveder. Karakter kaderdir! Ve çocuklar evden çıkıp hayata karışırlar.

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