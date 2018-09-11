Vadistanbul’da ‘Buz Devri’ Başlıyor!

Eşsiz doğa manzarasına hakim olan Vadistanbul, çocuklar için eğlence dolu bir etkinlik hazırladı. Dünyanın en sevilen çizgi filmlerinden ‘Buz Devri (Ice Age)’ konseptiyle hazırlanan etkinlikte; içerisinde zorlu parkurlar bulunan macera dolu bir labirent çocukları bekliyor olacak. Labirentteki eğlencenin yanında maske boyama, oyun hamuru, PlayStation oyunları ve greenbox fotoğraf alanları ile çocuklar sınırsız eğlencenin tadına varacak. Etkinlikte çocuklar Buz Devri’nin kahramanları Sid ve Scrat’ı canlı izlemenin keyfini yaşayacak ve onlarla fotoğraf çektirebilecek. Buz Devri etkinlikleri 8-16 Eylül tarihleri ve 13.00 - 20.00 saatleri arasında Vadistanbul’da zemin kat meydanında düzenlenecek. Etkinlik 4-12 yaş arasındaki tüm çocuklara açık.

Vadistanbul’a İstanbul’un pek çok merkezinden ücretsiz servis ve Havaray ile ulaşılabiliyor. Vadistanbul’a ulaşım ve etkinlikler hakkında bilgi www.vadistanbulavm.com adresinden edinilebiliyor.