Uykuda diş sıkma neden olur ve nasıl tedavi edilir?



Gençlerde eve kapanma özgürlüğün kısıtlanması alışılan yaşam dışında bir yaşam şekli stres yaratırken çalışanlarda maddi kaygılar ve iş kaygısı ciddi stres kaynağı oldu. Özellikle bu dönemdeki kaygılar kişilerde uyku halinde dış diş sıkma hastalığını yani bruksizm'i artırdı.

Bireylerin uykuda iken kontrolsüz kas hareketleri ile dişlerini sıkma hali çeneye ve dişleri çok büyük kuvvet gelmesine sebep olmaktadır. Bu kontrolsüz çene hareketleriyle gelen kuvvetler dişlerde kırılmalar, ağızdaki kaplamaların bozulmasına ve çene kaslarında ağrılara sebebiyet veriyor. Hatta bu diş sıkmaları kontrolsüz çene hareketleri sonucunda olan diş sıkmaları boyunda sırtta ağrılar ve bazen uyuşmalar şeklinde bile kendisini göstermektedir.

Tedavi oldukça önemli

Sınav öncesi dönemlerde öğrencilerde de diş sıkması görülürken, bu dönemde sınav tarihlerinin değiştirilmeleri öğrencilerdeki diş sıkma oranı çok daha fazla düzeyde olmasına sebebiyet verdi. Diş sıkmaları eğer tedavi edilmez ise kas ve iskelet sistemini etkileyen hastalıklara da yol açabilmektedir. Yani sadece alttaki dişlerin ve çene kasının zarar görmesinin dışında aynı zamanda kas iskelet sisteminde de bir takım bozukluklara sebebiyet vermektedir. Brooksizm’in tedavisinde dişe yapılan şeffaf plaklar veya koruyucu plaklar kullanılmakta. Aynı zamanda fizik tedavisi veya botoksdan da faydalanılmaktadır. Gerekirse psikoterapi de işe yaramaktadır. Yani bütünsel bir tedavi ile diş sıkmasının önüne geçmek mümkündür.